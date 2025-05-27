Se realizó la gran Peña Patriótica del 25 de Mayo en la Villa Cabecera de San Carlos

La Explanada Municipal se vistió de celeste y blanco, y el sol del 25 iluminó una jornada patriótica que nos identifica y ennoblece como pueblo. Un pueblo que honra sus tradiciones y celebra su identidad con orgullo y libertad.

En el marco del 215 aniversario de la Revolución de Mayo, la Villa Cabecera de San Carlos fue sede de la gran Peña Patriótica. Desde el mediodía, el público comenzó a congregarse, aumentando su presencia durante la siesta para disfrutar de las diversas actividades.

Artesanos, food trucks y stands de comidas típicas ofrecieron sus productos, con elaboraciones de los Centros Tradicionalistas y de Jubilados. Los asistentes degustaron y disfrutaron de una variada oferta gastronómica. También participaron los CEPI (Centros Educativos de Primera Infancia), vendiendo productos artesanales que fueron bien recibidos, mientras compartían mates en un ambiente festivo.

El público se animó con cada presentación de los ballets folclóricos, donde los pañuelos ondeaban en el aire, sumando fervor a la celebración. La música acompañó la jornada con espectáculos que iniciaron con la Banda Militar “Granadero Chepoya” y continuaron con destacados artistas sancarlinos como Ayelen Palacios, Jesús Sosa y los grupos Adarme Dúo, Acorde Campero y De Pueblo, quienes brillaron sobre el escenario.

Antes de finalizar, se entregaron premios a los ganadores del concurso de pasteles fritos: el tercer puesto fue para el Centro Tradicionalista Paso de las Carretas con 673 puntos; el segundo lugar lo obtuvo el Centro Tradicionalista 8 de Julio con 716 puntos; y el primer puesto fue para Fortín San Carlos con 720 puntos.