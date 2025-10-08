Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se realizó la XIII Edición del Festival Internacional Vapoesía Argentina en Tunuyán: participaron escritores de México, Costa Rica, Gales, Colombia e Irán

En el Auditorio Municipal de Tunuyán se realizó la XIII Edición del Festival Internacional Vapoesía Argentina, un encuentro literario que promueve la inclusión social a través de la poesía. La actividad, organizada por segundo año consecutivo por la Dirección de Cultura junto al Rotary Club “El Portillo”, convocó a estudiantes de escuelas secundarias del departamento.

El festival, que se celebra desde 2013, tiene como propósito acercar la literatura a niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, reafirmando el compromiso social de los escritores con sus comunidades.

Durante esta edición, participaron escritores de Argentina, México, Costa Rica, Gales, Colombia e Irán, quienes compartieron sus obras y reflexiones con el público presente. Además, subieron al escenario alumnos que formaron parte del certamen de talentos de SE2025, junto a autores del Valle de Uco. La jornada se vivió con emoción y entusiasmo, en un ambiente de escucha activa y celebración de la palabra.

El Festival Vapoesía se distingue por su enfoque comunitario: los escritores invitados visitan escuelas, comedores, centros de detención y poblaciones originarias, llevando su arte como herramienta de inclusión. Esta propuesta busca que la poesía sea un vehículo de transformación, capaz de inspirar, acompañar y abrir caminos de expresión en contextos donde muchas veces el acceso a la cultura es limitado. La XIII edición reafirmó ese espíritu, dejando huellas profundas en quienes participaron y fortaleciendo el vínculo entre literatura y comunidad.

FUENTE; PRENSA TUNUYÁN

