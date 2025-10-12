Se registraron nuevamente heladas tardías durante la madrugada de este domingo

En Casas Viejas la temperatura alcanzó los 2,5 grados bajo cero, siendo el punto más frió del Valle de Uco

Durante la madrugada de este domingo, en Valle de Uco, se volvieron a registrar heladas tardías. Según los datos aportados por Contingencias Climáticas, la zona más fría fue Casas Viejas, donde el termómetro alcanzó los 2,5 grados bajo cero.

Otro de los puntos más helados fue Colonia Las Rosas, donde la temperatura marcó 2,1 grados bajo cero, y la zona de Tunuyán Centro, donde se alcanzó un registro de 1,8 grados bajo cero.

En El Cepillo la temperatura marcó 1,4 grados bajo cero, en Vista Flores 0,9 grados bajo cero y en La Consulta 0,5 grados bajo cero.

Debido a esta situación climática, algunos productores de San Carlos y Tunuyán, realizaron defensas activas durante la madrugada.