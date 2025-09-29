Se retira Cira, una perrita que logro resolver 150 rastreos al servicio de la policía de Mendoza

La perrita es una pointer de doce años de edad, que cumplió funciones en la fuerza policial durante diez años.

Nacida en octubre de 2012 e incorporada a la fuerza en julio de 2013, Cira se destacó desde el primer momento por su agudo olfato y su lealtad inquebrantable. “Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera”, recordó el oficial principal Cristian Morales, jefe de la delegación.

A lo largo de su carrera, Cira participó en intervenciones cruciales, como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín y la recuperación de bienes robados. También desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el abigeato, demostrando un olfato excepcional para localizar objetos sustraídos, lo que la convirtió en uno de los perros más valiosos de la unidad.

Pese a los problemas de salud propios de su edad, nunca dejó de cumplir con su deber. Una de las pruebas más duras fue la operación para extirpar tumores mamarios, de la que salió adelante gracias al cuidado y la dedicación de su equipo. “Lo afrontamos, la operamos y, gracias a Dios, salió bien. Aquí la tenemos con nosotros”, destacó Morales.

Junto a ella, tres ovejeros alemanes —Polo, Parker y Puma— también están próximos a culminar su ciclo de servicio, tras casi diez años de trabajo.

Aunque este retiro marca el fin de su etapa activa, el legado de Cira continúa con Fito, su remplazo, quien ya está mostrando buenos resultados en su entrenamiento. Hoy, la veterana Cira disfruta de una nueva etapa, rodeada de cuidados y tranquilidad, pero siempre será parte de la familia policial: deja un vacío que solo su incansable lealtad y compromiso podrán llenar.

Delegación de Canes Zona Este: tradición, innovación y compromiso

Ubicada en el distrito de Alto Verde, sobre la ruta 50, kilómetro 1025, de San Martín, la Delegación de Canes Zona Este desarrolla su labor en un amplio territorio que se extiende desde el río Mendoza hasta Desaguadero, y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos.

Creada en 1963 como unidad de apoyo, la delegación ha evolucionado con los años y actualmente se encuentra bajo la conducción del oficial principal Cristian Morales, quien lleva tres años al frente. Hoy cuenta con diez ejemplares caninos activos que prestan servicio en distintas intervenciones de seguridad.

Uno de los avances recientes que fortaleció la operatividad de la delegación fue la incorporación de una camioneta entregada por el Gobierno provincial. Este vehículo permite un acceso más ágil a zonas rurales y alejadas, optimizando los rastreos y la recuperación de bienes sustraídos.

Asimismo, la delegación complementa la labor de los perros entrenados con el uso de drones de la Unidad VANT, y trabaja en coordinación con ayudantes fiscales y la Policía Rural, lo que ha generado resultados destacados en la región. Morales subrayó: “Poder devolverles a las víctimas los objetos sustraídos es algo fundamental”.

En el marco de la modernización tecnológica, la unidad también incorporó la sigla propia en la frecuencia policial con las últimas radios entregadas por el Gobierno, además de equipos biométricos que mejoran la operatividad cotidiana.

La Delegación de Canes Zona Este depende de la Jefatura de Cuerpos Especiales de la zona Este, a cargo de José Cossú y Jairo Navarro, y a nivel provincial, de la Jefatura de Cuerpos Especiales, bajo la conducción del comisario David Frettes.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza