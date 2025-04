Se retiró el veterano Macklin, uno de los mejores caballos que tuvo Mendoza en los últimos tiempos

El zaino de 8 años a lo largo de su campaña ganó importantes premios y llegó a ser uno de los caballos más importantes de Cuyo.

Diego López, empresario de Tupungato y propietario del caballo Macklin, comunicó que el ejemplar fue retirado de la actividad profesional. Tiene 8 años y a lo largo de su campaña ganó las carreras más destacadas de la región.

Entre las victorias aparecen el Clásico Vendimia 2021, Patrono Santiago 2021 y el Vicente Dupuy 2022. También logró victorias en otros clásicos disputados en la provincia, lo que lo posicionó como uno de los mejores caballos de la provincia en los últimos años.

“Yo a los caballos los quiero mucho a todos y los cuido de la mejor manera, Macklin me ha dado muchísimas alegrías y no quiero que se rompa corriendo ya es un veterano de 8 años y ya dio lo que tenía que dar, ahora me lo voy a traer al campo acá a Tupungato para que disfrute de su vida a pleno”, aseguró Diego López.

“Hablé con el veterinario y es hora de que descanse, es un caballo que me ha dado las alegrías más grandes. Ganamos todo acá. En Mendoza fue ganador de casi todas las largas y en la que no siempre entraba segundo. En San Luis se adjudicó el Dupy que fue la gran consagración”.

“Este domingo estaba anotado para correr, pero se decidió que no lo haga porque tiene una mano inflamada, la recuperación no es la misma, ya tiene sus años y la mejor decisión es sacarlo de las carreras profesionales y que disfrute la vida”, aseguró López.

“Este caballo lo adquirí con 3 años de vida y hace 5 que está en nuestra caballeriza Don Cristóbal, es un caballo que cualquiera lo quisiera tener, era muy delicado y en la pista una verdadera máquina, fue el primer caballo que me dio todo”.

“Ahora viene la parte más complicada y fea para mí como persona, porque ahora lo voy a tener acá en el campo, pero bueno ellos se merecen la buena vida, me encantaría que sea padrillo, pero bueno en caso de que sea así yo quiero que el que lo tenga, le dé la mejor y con todos los cuidados que él se merece, es un gran ejemplar”, concluyó Diego López, propietario de Macklin.