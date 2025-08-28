Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

¡Se terminó la espera! Arranca la Semana Estudiantil en San Carlos: mirá aquí el fixture completo

Se estarán realizando actividades deportivas y culturales.

Desde hace bastante tiempo, la Municipalidad de San Carlos se encuentra organizando actividades para la “Semana Estudiantil”, que desde algunas ediciones cuenta con la participación, no solo de los colegios secundarios sino también los CENS, CEBJA, entre otros.

Cabe destacar, que la farándula y la elección de las reinas será sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas en el Parque Uco se Eugenio Bustos. En tanto, la Apertura de la Semana Estudiantil comenzará este sábado 20 de septiembre, a las 16:00 horas en el Teatro Neyu Mapu.

Fixture SE 2025Descarga

