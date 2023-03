¡Se terminó la espera! Este fin de semana arranca el Apertura en San Carlos: fixture, horarios y precios

El sábado inicia con los partidos de inferiores y femenino, y el domingo continúa con reserva y primera.

Finalmente desde el próximo fin de semana las y los sancarlinos volverán a disfrutar del fútbol con el inicio del Torneo Apertura organizado por la Liga Sancarlina.

Si bien el arranque de la competencia estaba programado para este mes de marzo, se postergó por cuestiones administrativas y económicas.

En relación a lo económico, la semana pasado luego de una serie de reuniones, la Liga consiguió dos subsidios, uno por parte de la Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Mendoza y el otro de la Municipalidad, para que los 13 clubes que participan puedan afrontar los gastos de seguridad y arbitraje.

En cuanto a lo administrativo, el presidente de la Liga informó días atrás a El Cuco Digital: “Para que los clubes que forman parte del fútbol de San Carlos puedan arreglar todo el tema pases y armar equipos competitivos, hemos decidido dar más días para realizar todos los trámites y comenzar con la actividad el 1 de abril”.

Es así que esta semana ya quedará todo listo para que la pelota comience a rodar. El Torneo iniciará el sábado con las categorías 6ª (14 horas), 5ª (15:30 horas) y femenino (16:50 horas), mientras que el domingo continuará con la reserva (14:30 horas) y primera (16:30 horas).

El sábado los encuentros darán inicio a las 14 horas y el valor de la entrada será de $300 en general. En tanto, el domingo la entrada general costará $400. Éste día sólo se le descontará a jubilados $100.

Respecto al formato del Apertura, el mismo constará de 13 fechas, cuartos de final, semifinales y final. Los cruces de cuartos serán de la siguiente manera:

1 vs 8

2 vs 7

3 vs 6

4 vs 5

Los 4 primeros tendrán la ventaja deportiva: empate y localía.

1ª fecha

Libre: Chacón

San Carlos vs La Celia

Pareditas vs El Fuerte

Eugenio Bustos vs Unión

Banfield vs El Fortín

Calise vs Tres Esquinas

Chilecito vs La Consulta

Fixture completo