Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 11, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 11, 2025

logo el cuco digital

Se trasladó la fecha de la Expo de Autos “CAR MET”: cuándo será

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El motivo es por las condiciones climáticas.

La organización de la Expo de Autos “CAR MET” informó que el evento previsto para este sábado en la cancha Manantiales será reprogramado. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron sus disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar.

El motivo del cambio se debe a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, que podrían afectar el desarrollo seguro y disfrutable de la exposición. Por esta razón, el evento se traslada al próximo 29 de noviembre, con el objetivo de no interferir con otras actividades programadas en la zona.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/llega-a-tunuyan-car-met-un-encuentro-para-los-amantes-de-autos/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO