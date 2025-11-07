Se trasladó la fecha de la Expo de Autos “CAR MET”: cuándo será

El motivo es por las condiciones climáticas.
La organización de la Expo de Autos “CAR MET” informó que el evento previsto para este sábado en la cancha Manantiales será reprogramado. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron sus disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta decisión pudiera ocasionar.
El motivo del cambio se debe a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, que podrían afectar el desarrollo seguro y disfrutable de la exposición. Por esta razón, el evento se traslada al próximo 29 de noviembre, con el objetivo de no interferir con otras actividades programadas en la zona.
Leer también: https://www.elcucodigital.com/llega-a-tunuyan-car-met-un-encuentro-para-los-amantes-de-autos/