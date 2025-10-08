Se viene el Épica Race: el desafío deportivo más grande de Tupungato

Esta competencia -que combina running y obstáculos- promete adrenalina pura, superación personal y diversión para los participantes.

La Municipalidad de Tupungato invita a toda la comunidad a disfrutar de la Épica Race, un evento deportivo sin precedentes que se desarrollará el próximo domingo 12 de octubre a partir de las 9 horas en el Camping Municipal, del distrito El Peral.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día viernes 10 de octubre para mayores de 18 años, habrán premios en efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general.



Acreditaciones

Sábado 11/10

17 a 20h

Anfiteatro Camping Municipal (calle La Costa s/n, distrito El Peral)

Domingo 12/10

7.30h

Anfiteatro Camping Municipal (calle La Costa s/n, distrito El Peral)

¿De qué se trata la Épica Race?

Es una carrera de 7 kilómetros pensada para personas mayores de 18 años, con categorías masculinas y femeninas. Cada competidor tendrá que enfrentarse a una serie de obstáculos de diversa índole que pondrán a prueba su fuerza, agilidad, resistencia y equilibrio.

Las personas que se inscriban serán segmentadas en franjas etarias de aproximadamente 10 años, asegurando una competencia equitativa. El objetivo es claro: completar el recorrido en el menor tiempo posible sorteando las pruebas del camino.

Los tres primeros puestos de la clasificación general recibirán premios en efectivo y sin duda todos ganarán una experiencia inigualable.

Obstáculos: un verdadero desafío

El recorrido de la Épica Race incluirá un total de 31 obstáculos que van desde travesías de fuerza y resistencia hasta pruebas de agilidad y destreza mental. Entre los más destacados se encuentran: el Rope Climb, el Muro Final, el Puente Colgante, el Pantano, Rastrera y el famoso Claustro, entre otros.

Listado completo de obstáculos que los atletas deberán superar

1. Tranquera

2. Vallas

3. Cubiertas

4. Carga troncos

5. Bancos

6. Containers

7. Cerro

8. Arroyo

9. Rastrera

10. Koala

11. Pantano

12. Rampita

13. Rampa

14. Equilibrio árbol

15. Muro de bines

16. Rope Climb

17. Puntería

18. Alambre de púas

19. Cuarto oscuro

20. Pasamano

21. Camino fino

22. Traslado carga

23. Puente colgante

24. Traslado cubiertas

25. Rastrera 2

26. El barro

27. Gradas

28. Hexágono y escalera

29. Claustro

30. Muralla alta

31. Muro Final