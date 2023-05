¡Se viene el Hot Sale 2023! ¿Qué descuentos y cuotas ofrecen los bancos y las billeteras virtuales?

A partir de este lunes, más de 900 empresas ofrecerán descuentos en todos los rubros. Enteráte qué bancos tendrán los mejores descuentos esta semana.

La nueva edición de Hot Sale llegará a los principales comercios electrónicos este lunes con más de 16.000 ofertas en todos los rubros. Además de las 900 empresas que se sumarán al evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), los bancos y fintech del país también ofrecerán descuentos esta semana.

Entre el 8 y el 10 de mayo, marcas y bancos tendrán grandes ofertas para sus consumidores y de esta forma buscarán fomentar el evento comercial que el año pasado vendió 7.8 millones de productos y recaudó un total de 42 mil millones de pesos.

Hot Sale 2023: descuentos bancarios

ICBC

Uno de los bancos que tendrá grandes rebajas a través de su plataforma de e-commerce será el ICBC. En la ICBC Mall habrá ofertas de hasta 70% y 18 cuotas sin interés pagando en todas las categorías de la página. Por otro lado, las gift cards tendrán 50% de descuentos y 6 cuotas sin interés.

Este banco a su vez ofrecerá importantes ofertas en el sector turístico. Habrá 20% de descuento en Despegar.com para viajar a Iguazú, Mendoza, Salta, Bariloche y Córdoba. Estos beneficios se extenderán hasta el domingo 14 de mayo y podrían aumentar a un 50% y 12 cuotas pagando con la billetera virtual MODO.

Itaú

El Banco Itaú es otra de las entidades que tendrá buenas oportunidades para sus usuarios. Del lunes 8 al miércoles 10, se podrá abonar en hasta 9 cuotas sin interés a través de las tarjetas de crédito y los consumos con tarjetas de débito tendrán un reintegro del 25%, con un tope de $5000.

El resto de la semana, una vez finalizado el Hot Sale, Itaú continuará con beneficios. Algunos de ellos son hasta 9 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito, mientras que con débito habrá 50% de reintegro, con un tope de $ 10.000.

La tienda del banco, Iupp, participará con más de 3000 productos de las categorías tecno y electro con hasta 35% de descuento. Además, ofrecerá a los clientes de Itaú envío gratis en seleccionados y ofertas de hasta $20.000 en celulares, televisores y artículos para el hogar.

Comafi

El Banco Comafi también tendrá beneficios que se extenderán hasta el lunes 18 de mayo. En su plataforma, Tienda Comafi, habrá descuentos del 30% con tarjetas de débito, con tope de $ 10.000 por transacción, y 10% de ahorro con tarjetas de crédito, con tope de hasta $ 6000 por cada compra y 12 cuotas sin interés.

Ualá

Una de las fintech en sumarse al Hot Sale será Ualá. Sus usuarios tendrán un beneficio de ahorro en supermercados (25% los lunes en Jumbo, Disco, Vea y Carrefour Express), electrodomésticos (25% en Macstation, Multipoint y BairesIT), indumentaria (15% los miércoles en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport), perfumería (30% de lunes a viernes en Farmacity, Sumplicity y Get the look).

Fuente: Ámbito