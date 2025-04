Se viene el Maker Day, una experiencia de innovación e intercambio para jóvenes mendocinos

El encuentro busca impulsar el aprendizaje en áreas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Se llevará adelante en San Rafael y la Ciudad de Mendoza.

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto a Nómade Makerspace, impulsa en Mendoza el Maker Day, un encuentro inspirador para el futuro de los jóvenes mendocinos.

La iniciativa, que será un espacio especialmente diseñado para despertar la pasión por la cultura maker, impulsar el aprendizaje en áreas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería el arte y las matemáticas, se llevará a cabo el 22 y 23 de abril en La Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza y en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano de San Rafael (Luis Tirasso 1025), respectivamente.

La propuesta busca destacar las oportunidades que la juventud actual tiene para acceder al conocimiento global, conectar con instituciones de todo el mundo y construir activamente su propio futuro. El Maker Day también enfatiza la crucial importancia de comunicar las ideas, colaborar con otros y fortalecer la educación tecnológica en la región.

Sobre el Maker Day

El Maker Day es mucho más que un evento. Se trata de una experiencia que busca inspirar a los jóvenes a convertirse en creadores y protagonistas de su propio aprendizaje.

A través de charlas inspiradoras, desafíos interactivos y conexión con expertos, los estudiantes podrán descubrir el potencial de la tecnología y la creatividad para transformar ideas en realidad.

La iniciativa promete ser una jornada inspiradora y enriquecedora para los jóvenes mendocinos, brindándoles herramientas y perspectivas para construir un futuro lleno de posibilidades.

Datos

● Fechas y lugares:

○ Mendoza: 22 de abril – Nave Cultural, Las Cubas 201, Ciudad de Mendoza.

○ San Rafael: 23 de abril – Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, Luis Tirasso 1025

● Horario: De 8 a 12.30

● Público objetivo: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de escuelas de la provincia de Mendoza.

● Cantidad estimada de asistentes:

○ Ciudad de Mendoza: 1000 personas

○ San Rafael: 700 personas

Inscripciones:

● Gran Mendoza: Formulario

● San Rafael: Formulario

Un formato dinámico y lleno de actividades:

El Maker Day ofrecerá un programa dinámico y participativo, que incluirá:

● Charlas a cargo de expertos en educación y tecnología:

○ Maximiliano Cortés: Delivery Manager en Globant, fundador de Flama Tandil.

○ Débora Agostino: Head Office and Legal Advisor at Scubalight Studios. Vocal Regional en Mendoza de ADVA. Women in Games Ambassador.

○ Pablo Reyes: CEO/Founder Reyesoft

○ Francisco Quirós: Co-Founder Welfi

● Panel Makers y empleo del futuro: un espacio para debatir sobre las habilidades del futuro y el rol de la cultura maker en el mercado laboral.

● Minidesafíos interactivos: actividades cortas y dinámicas para poner a prueba la creatividad y el ingenio de los participantes.

● Búsqueda del tesoro interactiva: una actividad lúdica para fomentar la colaboración y la exploración.

● Música en vivo y DJ: para crear un ambiente energético y motivador durante la acreditación y bienvenida.

● Activaciones interactivas: espacios para que los estudiantes experimenten con diferentes tecnologías y herramientas maker.

Actividad especial en San Rafael (en contraturno):

● Charla para familias: “Educar y acompañar en tiempos de IA”: un espacio informativo para padres, madres y familias sobre los usos, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación de sus hijos. Esta charla se realizará en la sede de MakerClub San Rafael.

Agenda

Hora Actividad

8 a 9 Acreditación y bienvenida – Música en vivo / DJ + Activaciones interactivas.

9 a 9.15 Apertura Oficial – Palabra de autoridades. Presentación del evento. Para qué y por qué Maker Day (Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación. Yenién Evangelista, CEO/Founder Nómade Makerspace )

9.15 a 9.45 Charla 1 – “El camino a la innovación: ¿Cómo piensan las empresas tech?” (Maximiliano Cortés, delivery manager en Globant, fundador de Flama Tandil).

9.45 a 9.55 Mini Desafío 1

9.40 a 10.10 Charla 2 – “Hackeando el mundo: Creando el futuro desde Mendoza” (Pablo Reyes, CEO/Founder Reyesoft).

10.10 a 10.25 Minidesafío 2: Búsqueda del tesoro interactiva

10.25 a 10.45 Charla 3 – “Hackea tu futuro: ¿Cómo convertirte en creador con tecnología?” (Francisco Quirós, Co-Founder Welfi).

10.45 a 10.55 Minidesafío 3

10.55 a 11.25 Charla 4 – “Gaming y programación: del hobby a la profesión” (Débora Agostino, head office and legal advisor at Scubalight Studios. Vocal Regional en Mendoza de ADVA. Women in Games Ambassador)

11.25 a 11.55 Charla Panel 5 – “Makers y empleo: futuro del empleo”. Presentación de actividades de la tarde (solo en San Rafael) – Introducción a “La Ruta Maker”.

11.55 a 12.15 Cierre del evento + Premio (Merchandising, becas o acceso a experiencias tech).

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza