Se viene la Estudiantina en San Carlos y Tunuyán: cómo va a estar el tiempo el fin de semana

Según la información proporcionada por Defensa Civil el sábado habrá viento Zonda desde las 06:00 horas, iniciando en cordillera Sur, afectando luego Malargüe, Sur del Valle de Uco, San Rafael y posiblemente Oeste-Norte del Gran Mendoza.

Este fin de semana, Tunuyán y San Carlos serán escenario del esperado show por el Día del Estudiante, una celebración que reunirá a jóvenes y familias en torno a la música y el entretenimiento. El evento contará con la presentación de Valentino Merlo y el dúo La T y la M, además de artistas locales que aportarán ritmo y energía a la jornada.

Ante la expectativa generada, muchos asistentes se están organizando para decidir si llevar abrigo o no. Desde el organismo de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza informaron que para el sábado se espera un día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas y nevadas en cordillera. La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 12°C.

Para el domingo, las condiciones serán similares: cielo parcialmente nublado, poco cambio de temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas aisladas y nevadas en cordillera. La máxima prevista es de 19°C y la mínima de 7°C.

Según Meteored , el sábado en el Valle de Uco se registrará una temperatura máxima entre 7 y 22 grados durante el día, con viento moderado del noroeste y rachas de entre 20 y 42 kilómetros por hora. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nublado durante la noche. El domingo, las temperaturas oscilarán entre 3 y 13 grados, con lluvia débil y cielo parcialmente nuboso.

Defensa Civil informó las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana en la provincia de Mendoza, destacando la presencia de viento Zonda, tormentas y nevadas en alta montaña.

Sábado 20/09:

Viento: Viento Zonda desde las 06:00 hs. iniciando en cordillera Sur, afectando luego Malargüe, Sur del Valle de Uco, San Rafael y posiblemente Oeste-Norte del Gran Mendoza. Velocidades promedio de 45 km/h en zona Sur.

Circulación de viento sur en zona Nor-Este (La Paz) y franja Este de Alvear entre las 12:00 hs. y 16:00 hs.

Durante la noche hasta las 05:00 hs. del Domingo, viento sur importante en zona Nor-Este y Gran Mendoza.

Nubosidad: Cielo despejado durante el día. A partir de las 19:00 hs. probabilidad de tormentas moderadas iniciando en Valle de Uco y zona Este, extendiéndose hacia el Sur del Gran Mendoza y San Rafael durante la noche y madrugada del Domingo.

Alta Montaña: Mal tiempo desde las 02:00 hs. con nevadas importantes en el Sur, extendiéndose hacia la parte central.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 24°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 4°C.

Mínima (Norte y Este): 8°C.

Domingo 21/09:

Viento: Viento moderado del sur entre 09:00 hs. y 15:00 hs., afectando principalmente zona Este.

Viento Zonda desde las 08:00 hs. en cordillera Sur, extendiéndose a Malargüe, Valle de Uspallata (desde las 13:00 hs.), San Rafael y Sur del Valle de Uco, hasta aproximadamente las 22:00 hs.

Nubosidad: Amanece nublado en Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este con probabilidad de precipitaciones débiles. Mejora significativa desde el mediodía, seminublado y luego despejado durante la tarde.

Alta Montaña: Continúa el mal tiempo en zona Sur y central con nevadas de menor intensidad. Mejora a partir de las 20:00 hs.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 21°C.

Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 4°C.

Mínima (Sur y Norte-Este): 8°C.