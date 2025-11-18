Facebook X-twitter Youtube Instagram

¡Se viene la Peña del Rotary! Shows en vivo, patio de comidas, artesanías y muchísimo más

Será el sábado 22 de noviembre.

El Rotary El Portillo invita a toda la comunidad a participar de una Peña Folklórica que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre a las 18:00 horas. El evento contará con la presentación de reconocidas bandas como La Huella, La Grieta, Las Voces de Mí Tierra, Luz Milagros, entre otros artistas que pondrán ritmo y alegría al encuentro.

Además de la música en vivo, los asistentes podrán disfrutar de patios de comida, bebidas y artesanías.

Quienes deseen asistir pueden adquirir su entrada a 12.000 pesos comunicándose al número telefónico 2622577772.

