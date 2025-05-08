Se viene la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally: Tunuyán tendrá destacada presencia de pilotos

Se correrá en el departamento de Las Heras, más precisamente en un trazado de Uspallata.

Este próximo 9, 10 y 11 de mayo, en el departamento de Las Heras, en Uspallata, se disputará la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country.

Para esta segunda presentación, en pista y con ya confirmados, estará el Team Bobadilla, con el experimentado Javier Bobadilla como piloto y su hijo Luciano como el copiloto.

El binomio de Tunuyán, que vienen de ganar la primera fecha, son los líderes de la categoría T1 A y buscarán en esta segunda presentación consolidarse. En esta misma categoría aparecen Federico Franchini – Rodrigo Cuquejo, y Puebla – González, como los principales contrincantes, que también representan a Tunuyán.

“Para esta carrera llegamos de la mejor manera, está todo en condiciones, pudimos solucionar el problema de los frenos, algo que no pudimos solucionar para la carrera pasada y también quedó arreglado el tema de carburación, la camioneta ya la tenemos lista para largar”, confirmó Javier Bobadilla a El Cuco Digital.

Un regreso a las pistas

El equipo de El Tunuyán Rally Team, estará nuevamente en competencia. El equipo liderado por José Fuertes y Adriano Di Battista, estarán en la categoría T2 A, junto a otra dupla del departamento que es Ariel Picó junto con su hijo que será el navegante.

“La camioneta estaba guardada hace bastante tiempo, no estábamos corriendo, pero bueno se dio que esta fecha no corría mi navegante así que decidimos armar nuevamente el equipo y salir a las pistas, la idea es estar en esta fecha, luego veremos que es lo que pasa”, aseguró José Fuertes, quien estará al mando de la Ford.