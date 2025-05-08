Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 13, 2025

Se viene la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally: Tunuyán tendrá destacada presencia de pilotos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se correrá en el departamento de Las Heras, más precisamente en un trazado de Uspallata.

Este próximo 9, 10 y 11 de mayo, en el departamento de Las Heras, en Uspallata, se disputará la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country.

Para esta segunda presentación, en pista y con ya confirmados, estará el Team Bobadilla, con el experimentado Javier Bobadilla como piloto y su hijo Luciano como el copiloto.

El binomio de Tunuyán, que vienen de ganar la primera fecha, son los líderes de la categoría T1 A y buscarán en esta segunda presentación consolidarse. En esta misma categoría aparecen Federico Franchini – Rodrigo Cuquejo, y Puebla –  González, como los principales contrincantes, que también representan a Tunuyán.

Para esta carrera llegamos de la mejor manera, está todo en condiciones, pudimos solucionar el problema de los frenos, algo que no pudimos solucionar para la carrera pasada y también quedó arreglado el tema de carburación, la camioneta ya la tenemos lista para largar”, confirmó Javier Bobadilla a El Cuco Digital.

Un regreso a las pistas

El equipo de El Tunuyán Rally Team, estará nuevamente en competencia. El equipo liderado por José Fuertes y Adriano Di Battista, estarán en la categoría T2 A, junto a otra dupla del departamento que es Ariel Picó junto con su hijo que será el navegante.

La camioneta estaba guardada hace bastante tiempo, no estábamos corriendo, pero bueno se dio que esta fecha no corría mi navegante así que decidimos armar nuevamente el equipo y salir a las pistas, la idea es estar en esta fecha, luego veremos que es lo que pasa”, aseguró José Fuertes, quien estará al mando de la Ford.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO