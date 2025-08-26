Se viene la tormenta de Santa Rosa, pero en lugar de nieve podría caer granizo

El descenso de la temperatura se registraría a partir del día viernes.

Este mes de agosto es característico por la presencia de la tormenta de Santa Rosa, asociada al Día de conmemoración de Santa Rosa de Lima, cada 30 de agosto. Según información proporcionada por el organismo Meteored, esta semana se espera una marcada circulación del sector Norte que favorecerá un incremento sostenido de las temperaturas en gran parte del país.

Además, hacia el 30 de agosto podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis en la porción central del país. Este fenómeno implica la formación de un centro de baja presión que desencadena lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires podrían registrar precipitaciones.

En tanto, en el Valle de Uco, según informó Defensa Civil de la provincia de Mendoza, el viernes podría producirse una serie de lluvias que iniciarán en el sur provincial y se extenderán hacia esa región.

Cabe destacar que según los pronósticos del organismo provincial, Contingencia Climáticas, para el sábado se espera un “día mayormente nublado, ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera” y para el día domingo el cielo se encontrará “mayormente nublado y frío con poco cambio de la temperatura, precipitaciones en la mañana“.

La tormenta de Santa Rosa: mito y realidad

La tormenta de Santa Rosa es un evento asociado al 30 de agosto, día de conmemoración de Santa Rosa de Lima. Popularmente, se considera que en torno a esa fecha suelen producirse temporales significativos en el país.

De acuerdo con estadísticas históricas, en los alrededores del 30 de agosto se registra en promedio una probabilidad algo superior al 50% de que ocurran tormentas en la región central de Argentina. Si bien no se trata de un fenómeno garantizado, la recurrencia lo convirtió en una referencia del calendario popular.

Este año, la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa: tras varias jornadas de ambiente primaveral, la entrada en escena de un sistema de baja presión podría dar origen a una tormenta que marcaría el cierre de un agosto que ya quedará entre los más lluviosos de la historia reciente.