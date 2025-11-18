Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 20, 2025

logo el cuco digital

¡Se viene un fin de semana largo! ¿Qué se celebra y como se ha modificado el calendario?

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Viernes y lunes serán días para que las familias argentinas se tomen un descanso, esto surge a partir de las modificaciones que se realizaron en el calendario, agregando un viernes no laborable y pasando el Día de la Soberanía al lunes 24.  

El Gobierno nacional oficializó modificaciones en el feriado de noviembre, lo que reordena el calendario y habilita un nuevo fin de semana largo para millones de personas. La decisión surge porque el Día de la Soberanía Nacional cae este año en jueves.

La respuesta clave es que el feriado del 20 de noviembre será trasladado de manera excepcional al lunes 24, mientras que el viernes 21 se mantendrá como día no laborable por fines turísticos. Este movimiento permite extender el descanso para quienes tengan ambos días libres.

Cada 20 de noviembre el país recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un episodio fundamental de 1845 que marcó la defensa de la soberanía argentina. Como la fecha original caía en jueves, el Ejecutivo optó por correr el feriado al lunes para favorecer la organización turística y mejorar el impacto económico del movimiento interno.

De esta manera, el esquema final del descanso quedará así:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable (a elección del empleador).

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional obligatorio por el Día de la Soberanía Nacional.

Con este calendario, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad, mientras que quienes trabajen el viernes tendrán igualmente un fin de semana largo de tres jornadas.

Fuente: TyC Sports

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO