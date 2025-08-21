Facebook X-twitter Youtube Instagram

Se viene un mega festejo para seguir celebrando en Tupungato: sorteo de bicis y más premios, personajes gigantes y mucha diversión

Para que las infancias del departamento sigan celebrando esta etapa maravillosa de la vida, la Muni organizó un evento de entretenimientos para compartir en familia, donde también habrá paseo artesanal emprendedores, foodtrucks y sorteos.

El domingo 24 de agosto desde las 15 horas la vibra del Poli Municipal (con ingreso por calle Monseñor Fernández) será de felicidad porque festejamos el Día del Niño, con decenas de entretenimientos para diversión asegurada de los más peques y un espectáculo emocionante del querido Circus Magenta que desplegará su mágica carpa para disfrutar el talento de los acróbatas y payasos con su “Evolushow”.

Además, personajes gigantes y divertidos recorrerán el predio para saludar y sacarse fotos, y se dispondrá de una Zona de Picnic, para que las familias puedan llevar sus sillas, mate o lo que quieran para compartir cómodamente.

Se anticipan diversos juegos entre ellos kermesse inflables, kioscos tradicionales con Pulso firme, Básquet, Mini fútbol, Laberinto de bolita,Tira patos,Juego de equilibrio de pies, Golf, Juego de cartas mayor y menor, además para los más chiquititos pista inflable con autos, cafetería, hospital, legos y el pelotero. Además la plaza blanda permitirá que las infancias con sensibilidad sensorial jueguen seguras y tranquilas.

Sorteos con premios increíbles

Entre los premios habrá bicicletas, parlantes portátiles, mini consolas de videojuegos y auriculares, para que la alegría sea aún mayor.  

Recorrido de colectivos gratuitos para los menores de 12

Para que los niños de los distritos más alejados puedan participar, la empresa Cata y Mitre liberará los pasajes a los menores de 12 años dentro del horario del evento (15 a 18 horas), para viajar gratis hasta la Estación Terminal de Tupungato, a pocas cuadras del Poli.

Para Anchoris y El Zampalito, se dispondrá de transporte municipal para trasladar a los peques.  

 La Muni los espera para celebrar juntos el Día del Niño, disfrutar de juegos, circo, paseo artesanal y sorteos con premios increíbles.

 ¡Vení con tu familia y compartí una tarde llena de diversión y alegría!

Fuente: Prensa Tupungato

