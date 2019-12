Se vivió en Tupungato las muestras anules de los talleres municipales: hubo más de mil reconocimientos

Las mismas tuvieron lugar los días 7, 14, 15 y 17 de diciembre en el Cordón del Plata, en la Feria Artesanal Tupungato y también en el Salón de Actividades Artística y Culturales del Municipio.

Durante todo el año la Municipalidad de Tupungato, a través de la Dirección de Desarrollo y Gestión Cultural, ofrece una amplia variedad de talleres culturales para el desarrollo de su comunidad, que viaja, entre danzas folklóricas, árabes, clásicas, andinas, latinas, españolas, contemporáneas, urbanas; coro, teatro, guitarra/ukelele, teclado, peluquería, maquillaje, corte y confección, crochet, telar, cestería china, macramé, bordado, pintura, arte vintage, reciclado en prendas y arte manual; y que se dictan en los diferentes distritos del departamento.

Cada semana, miles de niños y niñas, adolescentes, adultos e incluso adultos mayores, asisten a estas propuestas, que no sólo les permiten adquirir o fortalecer conocimientos o aprender un oficio, sino que además significan un importante espacio de contención donde se viven momentos de risas, a veces frustraciones, pero sobre todo donde nunca falta el apoyo y ese abrazo fortalecedor para seguir adelante.

“La cantidad de gente que asiste a nuestros talleres es cada vez más numerosa; se ha crecido mucho a nivel profesional en todos los aspectos y cabe destacar que nosotros no sólo brindamos talleres artísticos, sino que también talleres de oficio, lo que hace también que se generen nuevas fuentes de trabajo y que también nos da la oportunidad de crear nuevos artesanos en nuestro departamento” expresó la directora de Gestión Cultural Mónica Benítez.

Por todo esto y como no puede ser de otra manera, cada cierre de ciclo se realizan las muestras anuales de los talleres, por lo que los días 7, 14, 15 y 17 de diciembre se llevaron a cabo las exposiciones en el distrito Cordón del Plata, en la Feria Artesanal Tupungato y también en el Salón de Actividades Artística y Culturales del Municipio. En cada encuentro los vecinos, familias y amigos pudieron disfrutar de las presentaciones artísticas de diversas danzas con cuadros y performance que incluso, algunas, hasta contaban una historia; también hubieron muestras artísticas de cuadros, artesanías realizadas con variadas técnicas, trabajos en telar, crochet y mucho más, que dio lugar a conocer lo aprendido en cada clase; asimismo las muestras contaron hasta con desfile donde se lucieron maravillosas prendas de ropa, peinados, maquillajes e incluso body paint (pintura corporal). Cada una de las personas que subieron al escenario o presentaron sus trabajos, no sólo se llevaron un certificado, sino el valioso aplauso y reconocimiento de toda la comunidad que destaca el gran talento que tienen sus artistas, lo que quedó en evidencia con la entrega de más de 1000 reconocimientos, que también fueron realizados a los profesores y profesoras de los talleres quienes hacen de cada clase un nuevo aprendizaje. Por otro lado, también se destacó la participación y la creatividad del Taller Literario “Parque Fantástico de Letras”, una propuesta lúdica e interactiva que embarca a los pequeños en el mundo de la literatura, no solo desde el placer de la lectura, sino también, mediante la producción de textos.

“Una vez terminada con nuestra Vendimia vamos a arrancar con las inscripciones y van a estar todos estos talleres que están funcionando y habrá una oferta también más grande donde se sumaran nuevos talleres” adelantó el director de Desarrollo Cultural, Marcelo Pulido, con la mira puesta ya en el año 2020.

El arte, las expresiones artísticas, los diferentes trabajos en sus variadas técnicas, la pluriculturalidad, la pasión, la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación puesta diariamente, son sólo algunos de los aspectos a valorar de todos los que forman parte de los talleres gratuitos que ofrece la Municipalidad de Tupungato, que sin lugar a dudas continuará apoyando y brindando espacios para todos y cada uno de sus vecinos.