septiembre 3, 2025

logo el cuco digital
septiembre 3, 2025

logo el cuco digital

Sebastian Garro en El Cuco TeVe:  "Las banderas del agua son del pueblo, y que no se apropie nadie"

El alfil de Morillas para el HCD de San Carlos habló sin filtros con Abigail Romo y Jorge García

Sebastián Garro, actual Secretario de Gobierno de San Carlos y actual candidato a concejal por el oficialismo paso por LO QUE FALTABA, en El Cuco TeVe y dejando algunas definiciones importantes para la política local.

El joven político de 39 años de edad, padre de Malena y Astor, viene trabajando en política desde hace algunos años, sin embargo destaca la importancia que ha tenido Alejandro Morillas en su vida, destacandolo como “un amigo que es su jefe” que además ha dado un recambio generacional en la política del departamento. Garro en ese sentido destaca que es tiempo de que el departamento de un salto generacional en cuanto a la dirigencia política en todos los espacios.  En ese mismo sentido, menciono “Alejandro Morillas vino a oxigenar todo el Gabinete, modificando a casi todos los funcionarios”.

Para el actual funcionario el turismo es uno de los aspectos centrales a desarrollar, según él, los jóvenes del departamento merecen tener oportunidades de trabajo en el lugar y no tener que irse, es por ello que ve en el desarrollo turístico una oportunidad para alcanzar esos objetivos. De igual forma explicó que si bien los sancarlinos le decimos no a la actividad minera es imperioso pensar en otras alternativas de desarrollo.

Entre los aspectos destacados de la nota llevada adelante por Jorge García y Abigail Romo, el actual candidato a primer concejal por el oficialismo departamental hizo hincapié en que “las banderas del agua son del pueblo” destacando la defensa de la 7722 y mencionando el compromiso del actual gobernador para con el Intendente de que en San Carlos y donde no exista la licencia social no habrá minería.

Podes mirar la nota completa en el siguiente enlace:

