Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Si bien el Intendete, Alejandro Morillas, no confirmó nada durante la conferencia de prensa, distintas fuentes así lo indican.

Este 17 de agosto concluyen los plazos para la presentación de candidaturas y los distintos espacios políticos ultiman detalles. Es así, que el oficialismo departamental, según fuentes extraoficiales, llevaría al actual Secretario de Gobierno, como primer candidato en la lista de Concejales.

El espacio que lidera Alejandro Morillas hoy forma parte del frente junto con el gobernador y la lista se completaría con candidatos radicales y de la Libertad Avanza.

Sebastián Garro es un abogado de La Consulta, con una tradición de participación política en el departamento. Su madre Graciela Alvarez fue concejala y pre candidata a intendenta en el 2019.

Por el momento hay que esperar al domingo para confirmar todas las candidaturas, pero según se pudo saber habrían varias sorpresas.