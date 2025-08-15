Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Si bien el Intendete, Alejandro Morillas, no confirmó nada durante la conferencia de prensa, distintas fuentes así lo indican.

Este 17 de agosto concluyen los plazos para la presentación de candidaturas y los distintos espacios políticos ultiman detalles. Es así, que el oficialismo departamental, según fuentes extraoficiales, llevaría al actual Secretario de Gobierno, como primer candidato en la lista de Concejales.

El espacio que lidera Alejandro Morillas hoy forma parte del frente junto con el gobernador y la lista se completaría con candidatos radicales y de la Libertad Avanza.

Sebastián Garro es un abogado de La Consulta, con una tradición de participación política en el departamento. Su madre Graciela Alvarez fue concejala y pre candidata a intendenta en el 2019.

Por el momento hay que esperar al domingo para confirmar todas las candidaturas, pero según se pudo saber habrían varias sorpresas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO