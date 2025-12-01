Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Los procedimientos se llevaron adelante en el centro del departamento y los distritos de Cordón del Plata y San José.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato, realizó en los últimos días diferentes operativos donde logró el secuestro de cocaína, marihuana, balanzas y otros elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las sustancias para luego vender en el narcomenudeo.

Además de lo secuestrado, se logró la detención dos masculinos de 26 años, 1 masculino de 21 y otros 2 sujetos que también estaban vinculados al narcomenudeo en la zona.

Los procedimientos se realizaron desde el día jueves hasta la madrugada de este lunes en la zona céntrica del departamento, donde se efectuaron 5 procedimientos, el distrito de Cordón del Plata, donde hubo dos intervenciones y la restante en San José.

Los detenidos fueron trasladados a las diferentes dependencias policiales dependiendo la jurisdicción. Además del trabajo de la UEP, intervino personal de la Comisaría 20, la Subcomisaría de San José y El Cordón del Plata.