Según la ONU el ataque a Venezuela socava el derecho internacional

A su vez expresaron la preocupación de que el conflicto perdure y se militarice mas la zona.

Este martes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela. Advirtió que el ataque que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Desde el organismo se insistió con que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha “socavado claramente un principio fundamental del derecho internacional” y que el futuro del país latinoamericano “debe ser determinado exclusivamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y recursos”.

“Estados Unidos ha justificado su intervención basándose en el prolongado y atroz historial del gobierno venezolano en materia de derechos humanos, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, amplió el organismo.

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la situación en Venezuela y agregaron: “La ONU también teme que la inestabilidad persistente y la mayor militarización del país solo empeoren la situación”.

En sus declaraciones, el organismo instó a las autoridades estadounidenses y venezolanas, al igual que a la comunidad internacional a “garantizar el pleno respeto del derecho internacional”, según indicó la agencia de noticias italiana ANSA.

El comunicado también recordó que, según se indicó en diversos informes, se ha registrado un “continuo deterioro” de los derechos humanos en Venezuela desde hace aproximadamente una década. “Han sido violados durante demasiado tiempo”, reprochó el organismo que advirtió que la situación puede empeorar tras el ataque estadounidense.

El embajador argentino en la ONU respaldó la intervención de EE.UU. en Venezuela



Durante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), el embajador argentino Francisco Tropepi respaldó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en ese país.

La ONU se reunió este lunes en Nueva York tras el bombardeo de Caracas ordenado por Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. En el cónclave, el Secretario General del organismo multilateral, António Guterres, expresó gran alarma por el ataque militar y afirmó que sentó un “peligroso precedente”.

Por el contrario, el representante de Argentina ante la ONU manifestó, una vez más, una completa alineación con el país del norte. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, sostuvo Tropepi.

Además, Tropepi solicitó que “las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.

Fuente: Perfil