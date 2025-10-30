Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 1, 2025

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Segunda Edición Maratón Aniversario: Tupungato el RIM 11 celebra un nuevo año de sus creaciones

La competencia deportiva cierra los eventos de celebración de cumpleaños 167 del departamento y 211 de la unidad militar local y tiene la intención que quienes elijan correrla perciban en el recorrido los paisajes, rutas y calles del lugar.

La Segunda Edición de la Maratón Aniversario será el domingo 16 de noviembre, tal como en su primera edición tendrá dos circuitos – 6 y 12 km- ambos compartirán largada desde el interior del RIM 11 y podrán inscribirse mujeres y varones a partir de los 18 años. 

Las personas que quieran participar ya pueden registrarse en la página oficial de la Maratón Aniversario, con cupos limitados, ya que los inscriptos recibirán sus Kit Corredor que incluye: remera, agua, frutas, barra de cereal, frutos secos, medalla finisher y sistema de chip. Las consultas se pueden realizar en la oficina de Deportes y Recreación, Polideportivo Municipal (calle Mosconi 791) o al teléfono 263 4620201.

Recorridos

6 km


La travesía de este recorrido comienza desde el RIM 11, llegando a calle Los Cuarteles y tendrán que girar a la derecha para llegar a calle La Costa, los deportistas doblaran hacia el distrito Gualtallary donde al llegar a la intersección con calle Independencia comenzarán el descenso por el pedregoso camino hasta Roca. Luego virarán a la derecha hasta Asistente Ubilla Sur, donde harán tres cuadras hasta llegar a la Av. Belgrano por donde continuarán hasta la meta en la Plaza departamental.

12 km

Después de largar desde el interior del RIM 11, girarán a la izquierda para continuar por calle Los Cuarteles; el grupo bajará hasta calle Roca y luego continúan hasta calle La Vencedora con destino a la intersección con calle La Costa donde deberán girar hacia la derecha. El camino continúa hasta iniciar en calle Independencia hasta donde finaliza. Desde allí se dirigirán por Roca, Asistente Ubilla Sur y Av. Belgrano hasta el punto de llegada.

Fuente: prensa Tupungato

