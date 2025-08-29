Segunda Etapa: la Justicia de Familia de Tupungato regresa a los distritos para asesoramiento territorial

La Municipalidad de Tupungato, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Mendoza continúan con este proyecto que inició a principio de año con el propósito de garantizar que se brinde un servicio de justicia eficiente, accesible y efectivo.

La segunda etapa del programa se desplegará los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre, donde desde las 9 horas recibirá en puntos estratégicos de un distrito específico a vecinas y vecinos de zonas cercanas; allí la Conjueza del Tribunal y la Asesora de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida y Discapacidad (NNA y PCR), junto con parte de su personal, realizarán un relevamiento de expedientes en trámite sin resolución para poder ordenar todas aquellas medidas que resulten necesarias a fin que avancen los trámites hacia el dictado de sentencias y evitar el estancamiento de casos; y además asistirán a personas que requieran consultas sobre gestiones que necesiten realizar en ambos órganos de la justicia provincial.

La Conjueza de Familia, Dr. Rebeca Ropero refirió a la atención que brindarán: “Puede ser un expediente que esté en trámite, que esté archivado o puede ser también que la persona, como te decía, tenga la inquietud de cómo iniciar determinado trámite, entonces se van a evacuar todo tipo de consultas y yo no puedo asesorar técnicamente porque soy la conjueza, pero sí la persona se va a ir directamente en caso de que sea necesario con una derivación para que la atienda el abogado y el abogado obviamente que no le va a cobrar porque es un abogado o un codefensor de familia para que ese profesional pueda evacuar profesionalmente o técnicamente todas sus dudas”.

La letrada también compartió el análisis que hicieron de la primera instancia, “Bueno, la primera parte de este proyecto fue un éxito, la verdad que nos llevamos una experiencia muy linda, en una preocupación compartida tanto por el señor Intendente como por la Corte y el Ministerio de Defensa, la Corte representada en este caso por mí y el Ministerio Público de la Defensa por la Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, y la intención de acercar la justicia a la gente, la verdad que nos ha dado muy buenos frutos, la gente fue a hacer diversas consultas en esta primera etapa en que estuvimos sectorizados a lo largo de todo el departamento y en estas consultas advertimos que había muchas personas que tenían expedientes en trámites, algunas que no tenían expedientes en trámites, pero se les dificultaba mucho llegar acá a la Villa Cabecera para averiguar, así que evacuamos todo tipo de consultas, por eso la experiencia fue muy buena y la vamos a repetir ahora en el mes de septiembre. También a fin de año, pero bueno, vamos a hacer como tres etapas bien diferenciadas para poder llegar absolutamente a todo el departamento de Tupungato y que la gente tenga una respuesta por parte de la justicia.”

Segunda Etapa

Las citas serán todos los viernes de septiembre de 9 a 12h

Zona 1

Anchoris

5 de septiembre

Centro de Salud N° 184 Ítalo Palumbo

Zona 2

Zapata

12 de septiembre

Esc. N° 1-560 Dr. Antonio Scaravelli

Zona 3

La Arboleda

19 de septiembre

Salón Comunitario (calle Iriarte s/n)

Zona 4

El Zampal

26 de septiembre

Centro de Salud N° 095 (calle Iriarte s/n)

Las personas que quieran realizar una pregunta previa a la atención pueden comunicarse vía WhatsApp al número telefónico oficial del Juzgado: 261 7020887, con atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Fuente: Prensa Tupungato