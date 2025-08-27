Seguridad vial: se realizarán controles policiales de forma diaria en el departamento de Tunuyán

Los operativos se realizan siguiendo el nuevo esquema de trabajo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán, desarrolla diferentes operativos y controles sobre la vía pública, rutas nacionales y provincial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y los conductores.

Este tipo de operativos se enmarca en el trabajo articulado que desarrollan las fuerzas de seguridad con los organismos provinciales. El principal objetivo de esta nueva modalidad de trabajo es fortalecer la seguridad en todo el departamento.

En este contexto, durante la jornada de ayer personal de la UEP realizó un control policial sobre Ruta 92 y calle Gamundi, en el distrito de Vista Flores, donde se verificaron un total de 80 personas, controlaron 10 colectivos y más de 30 vehículos particulares.

Como resultado de estas maniobras, se realizaron diferentes actas viales a conductores que presentaban diferentes irregularidades en los vehículos en los que se trasladaban.

Desde la propia UEP, informaron que este tipo de maniobras se realizarán de forma diaria y en diferentes puntos del departamento.