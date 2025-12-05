Seis grupos familiares de Tupungato resultaron beneficiarios del Programa Mejoro Mi Casa

La iniciativa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene por objetivo solucionar el déficit habitacional en la provincia mediante la construcción de módulos con salón, baño y dormitorio con un financiamiento a devolver en 30 años.

Ayer los beneficiarios fueron recibidos por el Intendente Gustavo Aguilera en su despacho, junto al Director de Vivienda Javier Pulido. Primero dialogaron y evacuaron dudas sobre cómo será el proceso de obra y luego los vecinos firmaron las actas de inicio que en la misma tarde fueron elevadas al IPV para que el organismo continúe con el trámite.

Hace un año atrás la Municipalidad de Tupungato por medio de la Dirección de Vivienda había abierto la preinscripción al Programa Mejoro Mi Casa y tras analizar y evaluar cada situación particular fueron designados como beneficiarios: Reyna Janet Coca Gálvez, Cristian José Rosa y Evelin Yolanda Castañeda Grosso -los tres para construcciones en Villa Bastías- Erika Libralesso y Mercedes Deolinda Méndez -de la localidad del Cordón del Plata- y Gastón Lucas Luis Pucho Torrico de Ciudad.

Fuente: prensa Tupungato