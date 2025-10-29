Semana de las Artes: una muestra abierta que invita a transitar los pasillos del Vera Peñaloza

Desde el IES Vera Peñaloza de San Carlos se ofrecerá una muestra abierta a vecinos y vecinas del departamento y la región. Todas las carreras expondrán producciones artísticas y elaboraciones académicas nacidas en las aulas y en las inquietudes propias de nuestra comunidad.

Este año, la Semana de las Artes tendrá su enfoque bajo la denominación “Patrimonio, Arte y Educación”. La propuesta se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, en horarios extendidos durante cada jornada, con acceso libre y gratuito.

Cada producción surge de orientaciones relacionadas con las artes, la educación, los idiomas y otras de espíritu productivo vinculadas con la naturaleza y la tecnología. Nuestra propuesta para estudiantes ofrece instancias de intervención —dentro y fuera del aula— donde el resultado son producciones concretas que se transforman en una transferencia de conocimiento surgido de una experiencia compartida.

Para el Vera, patrimonio, arte y educación son territorios estratégicos, dinámicos y en constante transformación. Su entrelazamiento promueve experiencias formativas integrales y contextualizadas. Es por eso que la Semana de las Artes se construye como un espacio de diálogo, encuentro y celebración comunitaria.

Como cada año, la agenda es rica y multidisciplinaria. Está dirigida a estudiantes, docentes de diferentes niveles y modalidades educativas (primario, secundario, superior, escuelas artísticas vocacionales, centros de capacitación para el trabajo), artistas locales y comunidad en general.

La Semana de las Artes nació años atrás ante la necesidad de socializar la gran cantidad de producciones que se generan en las aulas de los profesorados (Artes Visuales, Educación Inicial, Educación Primaria, Inglés, Lengua y Literatura, Música) y de las tecnicaturas (Agronomía, Redes y Ciberseguridad, y Desarrollo de Software).