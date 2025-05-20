Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Semana de Mayo en San Carlos: exposiciones, talleres, fogones y más

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las actividades se realizan en el marco del Día 25 de Mayo.

La Municipalidad de San Carlos anunció que, desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo, se realizarán diversas actividades destinadas a que la comunidad del departamento disfrute y participe en el marco de la conmemoración del 25 de mayo.

Entre las propuestas culturales, se llevarán a cabo Fogones Culturales en el Teatro Neyú Mapu, donde vecinos y visitantes podrán compartir expresiones artísticas y tradiciones. Además, a lo largo de toda la semana, el Museo Histórico Fuerte San Carlos albergará la exposición “Inicios de una Revolución”, ofreciendo una mirada histórica sobre los acontecimientos que marcaron el proceso independentista.

La programación también incluye talleres patrios en los Seos del departamento y diversas actividades educativas para fortalecer el sentido de identidad nacional. El viernes, en la Escuela Emilio Manso, tendrá lugar el acto oficial a las 15:30, reuniendo autoridades y miembros de la comunidad en una ceremonia conmemorativa.

El cierre de las celebraciones será el 25 de mayo con una Peña Patriótica en la Villa Cabecera de San Carlos, donde se espera una jornada de música, baile y gastronomía típica para honrar la fecha.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO