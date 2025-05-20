Semana de Mayo en San Carlos: exposiciones, talleres, fogones y más

Las actividades se realizan en el marco del Día 25 de Mayo.

La Municipalidad de San Carlos anunció que, desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo, se realizarán diversas actividades destinadas a que la comunidad del departamento disfrute y participe en el marco de la conmemoración del 25 de mayo.

Entre las propuestas culturales, se llevarán a cabo Fogones Culturales en el Teatro Neyú Mapu, donde vecinos y visitantes podrán compartir expresiones artísticas y tradiciones. Además, a lo largo de toda la semana, el Museo Histórico Fuerte San Carlos albergará la exposición “Inicios de una Revolución”, ofreciendo una mirada histórica sobre los acontecimientos que marcaron el proceso independentista.

La programación también incluye talleres patrios en los Seos del departamento y diversas actividades educativas para fortalecer el sentido de identidad nacional. El viernes, en la Escuela Emilio Manso, tendrá lugar el acto oficial a las 15:30, reuniendo autoridades y miembros de la comunidad en una ceremonia conmemorativa.

El cierre de las celebraciones será el 25 de mayo con una Peña Patriótica en la Villa Cabecera de San Carlos, donde se espera una jornada de música, baile y gastronomía típica para honrar la fecha.