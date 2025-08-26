Semana del Árbol: Tunuyán entregará de forma gratuita dos forestales

Hasta el viernes 29 podrán retirar sus arboles.

En el marco de la Semana del Árbol, el Municipio de Tunuyán lanzó una propuesta destinada a toda la comunidad: la entrega de dos forestales gratuitos por familia como parte de una iniciativa ambiental.

Las personas interesadas podrán asistir al punto de encuentro que será en el Vivero Municipal ubicado en calle San Martin sin número, Colonia Las Rosas, hasta el día viernes de 09:00 a 16:00 horas, un espacio dedicado a la producción y cuidado de las especies arbóreas.

Plantar un árbol no solo embellece la ciudad, sino que mejora la calidad del aire, reduce el calor, atrae biodiversidad y deja un legado saludable para las próximas generaciones.