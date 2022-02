Semana Federal: el stand de Tupungato entre los más convocantes y una propuesta que despierta los sentidos

El departamento presentó ayer su propuesta artística y cultura en el evento que se desarrolla en el Parque Central. El puesto, como los de las demás localidad, se podrá visitar hasta el jueves.

El espíritu vendimial abraza Mendoza, decenas de propuestas giran en torno a esta Fiesta que pone a nuestra Provincia en voz del mundo y entre ellas una de las actividades que marca la agenda es la Semana Federal.

El encuentro que convoca a los 18 departamentos se viene desarrollando desde el domingo 20 y finalizará este jueves 24 de febrero en el conocido Parque Central, allí de forma interactiva se puede disfrutar de patios de comidas, stands, propuestas culturales y en el escenario principal se va desarrollando un resumen de los emblemáticos libretos de las fiestas vendimiales de cada departamento mendocino.

Ahora sí, en cuanto a Tupungato el departamento fue protagonista este martes y a pesar de las condiciones adversas que trajo aparejada la lluvia, todos los presentes disfrutaron de la propuesta y puesta en escena que se preparó.

La recientemente electa reina departamental, Agustina Miguez; la virreina Carla Giaquinta y la corte, junto al intendente Gustavo Soto, se hicieron presente y disfrutaron -a pesar del clima- el interactivo stand y presentación artística en el escenario principal.

“Todo lo que tiene que ver con vendimia es un disfrute aunque sea con este temporal, así que agradezco a todos los mendocinos que se han acercado a nuestro stand, a todos los artistas, a todo el personal municipal por el esfuerzo que están haciendo, a las representantes de Tupungato, en especial a nuestra reina departamental; a todos les deseo feliz vendimia y a festejar que nos lo merecemos” expresó el intendente Soto.

Cinco días, cinco sentidos

Así se denomina la iniciativa con la que se identifica Tupungato. El puesto está ubicado en el lateral derecho del Parque y se puede divisar desde lejos con un gran cartel que lleva el nombre de la “Capital de la Nuez y de los Vinos de Altura”.

Al llegar hasta allí los visitantes son recibidos con la calidez que caracteriza a su tierra y este año, además, fueron sorprendidos con una experiencia vinícola. Sí, una actividad interactiva diferente a la que se venía desarrollando.

Y como los vinos de altura y sus características nos representan en el mundo, la actividad por supuesto tuvo como eje principal esta prodigiosa bebida.

La propuesta invita a vivir en cada jornada diferentes experiencias relacionadas entre sí, generando un ambiente didáctico, con guía personalizada:

Día uno

-Experiencia Sensorial: constó de un entrenamiento de sentido olfativo y degustación de vinos con aromatizantes en base a aceites esenciales, comúnmente percibidos en vinos blancos o tintos, culminando con una cata a ciegas.

Día dos

-Experiencia Maridaje: permitió combinar alimentos frescos y elaborados con diferentes tipos de vinos. Cada varietal tiene su semejante en alimentos y opuestos que se conjugan a la perfección generando una explosión de sabores. Esta fue la propuesta de ayer donde los espectadores pudieron disfrutar de cocina en vivo: un maridaje de vinos tintos, blancos y rosados acompañados de un risotto con reducción de remolachas y vino tinto.

Hoy la propuesta continúa y se desarrollará sucesivamente de la siguiente manera:

Día tres

-Experiencia Mistery Box: una actividad lúdica donde los participantes introducen su mano dentro de cajas negras que contendrán distintos objetos relacionados a la vitivinicultura, a fin de motivar el sentido del tacto y desafiar -por tiempo- a descubrir dichos ingredientes.

Día cuatro

-Experiencia de coctelería: se expondrá un recetario de cócteles a cada visitante. Las bebidas alcohólicas clásicas y tradicionales, tienen sus variantes con el agregado de vinos y es un mundo por descubrir.

Día cinco

-Experiencia Wellness & Spa: con productos locales, de procesos naturistas, se podrá explorar el mundo de la relajación y se pondrá en exposición las propiedades nutritivas del vino.

“La idea siempre de los stands de Tupungato es que la gente interactúe, que la gente tenga una experiencia que no se olviden. Nuestros turnos duran aproximadamente 20 minutos cada uno y son 8 personas que van rotando durante toda la noche para que recuerden, hablen de Tupungato, conocer si lo conocen o no, si saben cuán lejos o cerca está, qué lugares pueden visitar además de todo lo que pueden recibir, porque la idea no es que vengan y tomen un producto o coman y tomen y no sepan en qué stand están” detalló la directora de Turismo, Analía Parra y destacó que durante estos dos días ha sido uno de lo más elegidos y visitados.

Estos días son claves para las reinas electas de cada departamento, porque es un espacio para darse a conocer, promocionar su localidad e ir preparándose para los eventos que se aproximan hasta llegar al Fran Romero Day donde se conocerá quién será la sucesora de Mayra Tous.

Agustina, la reina de la Vendimia de Tupungato no sólo está disfrutando de esta reciente experiencia, sino que está trabajando arduamente para promocionar su departamento.

“Estoy muy feliz, todavía el día domingo no caía, pero ahora lo estoy viviendo a pleno porque estoy representando a un departamento muy lindo”, comentó la soberana e invitó a disfrutar de Tupungato en la Semana Federal.

Fuente: Municipalidad de Tupungato