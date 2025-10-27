Semana Global del Emprendimiento en el Valle de Uco 2025: capacitaciones, networking y más

La propuesta se ha trabajado articuladamente entre los municipios y las Cámaras de Comercio de Tupungato, Tunuyán y San Carlos junto al Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia, el Instituto Tecnológico Universitario y el IES N° 9-015 Valle de Uco con el objetivo de reconocer y potenciar iniciativas emprendedoras de la Región, promoviendo la innovación, el empleo y el desarrollo local.

Del 10 al 14 de noviembre sucederá la Semana Global de Emprendimiento Regional Valle de Uco, que comenzará con dos jornadas de charlas, formaciones, testimonios inspiradores, mesas de trabajo y actividades prácticas, seguirá con la evaluación de los emprendimientos inscriptos al certamen y finalizará con un sunset donde se realizará el cierre de la propuesta y premiación de los proyectos elegidos.

Cronograma e Inscripciones

Lunes 10 – Motivación e Inspiración

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

9h

“Historias que inspiran”, una charla motivacional a cargo de emprendedores locales que compartirán sus experiencias de vida y trabajo.

Participan: Cristian Estévez/ Alto Impacto, Julia Katz /GeaBio Cosmética, Samanta Fernández/Corazón Contento, Micaela Díaz/ Pastas Viso y Muriel González/Hiedra.

Inscripciones: Motivación e Inspiración https://forms.gle/aZ2YdPozh8UFmrRS7

Martes 11 – Formación y Capacitación

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

8.30h

“El camino del emprendedor”, mesas rotativas cada 15 minutos con temáticas sobre Autoconocimiento, Oratoria y comunicación, Finanzas personales, Marketing y ventas, Redes sociales e identidad visual para el desarrollo personal y profesional.

“Conectá, Cooperá y Construí”, a cargo de la incubadora virtual EMBARCA, actividad ecosistémica en movimiento que promueve el trabajo colaborativo y la construcción de redes entre emprendedores.

Inscripciones: Formación y Capacitación https://forms.gle/D2MX92jg2bbV5Q4N6

Miércoles 12 – Feria Regional de Emprendedores

Mercado de la Estación (Francisco Delgado 1311, Tunuyán)

10h

Exposición de stands de emprendedores de diversos rubros, shows, sorteos y más para visibilizar los productos y servicios que se gestan en el Valle de Uco.

Jueves 13 – Concurso “Emprendedor 2025”

Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso (Leandro N. Alem 745, Tunuyán)

15 a 19.30h

Evaluación de los proyectos postulados en las distintas categorías: Emprendedores emergentes, Mini empresas, PyMEs y comercios, Mujer emprendedora e Innovación y triple impacto. El concurso premiará ideas que aporten valor al desarrollo regional y que destaquen por su creatividad, impacto y sostenibilidad.

Bases y Condiciones:

https://docs.google.com/document/d/1bjzUpS2RK4TqGKFGMrgVzIVndB33Zl1OfiK0OPgzjj8/edit?tab=t.0

Inscripciones: Concurso Emprendedor https://forms.gle/kpkbbenSC7eY4jSE6

Viernes 14 – Cierre y Premiación

Espacio Republic (Pueyrredón 50, Colonia Las Rosas, Tunuyán)

En el marco de la celebración del 64° Aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), se realizará el Sunset 2025 y en el mismo evento se reconocerá a los ganadores del Concurso Emprendedor. Los proyectos premiados tendrán un stand conjunto habilitado para la exposición de sus productos.

Fuente: prensa Tupungato