“Sencillito y de Alpargatas”, el grupo de Tunuyán estuvo en Jesús María y ahora llega a Cosquín

La prensa local destacó estos artistas que seguirán de gira por la provincia hasta finales del mes de enero.

Criollos de pura cepa, sencillos y siempre de alpargatas, Jesús Troncoso, Máximo Cazorla y Juan Cazorla, oriundos de Tunuyán, son los integrantes del grupo folclórico “Sencillito y de Alpargatas”, que la está rompiendo en la provincia de Córdoba llevando su música.

El grupo se encuentra en la provincia de Córdoba desde el pasado 7 de enero, donde han hecho diferentes presentaciones en bares, restaurantes y plazas y los alrededores del Anfiteatro José Hernández, donde se desarrolló la edición 60 del Festival de Jesús María.

En dichas presentaciones, no solo han recibido la aprobación del público que los ovacionó, sino que también de los diferentes medios televisivos y gráficos que cubrieron el festival internacional de Doma y Folclore.

“Nuestra gira empezó con el corazón lleno de expectativas y con la guitarra y bombo al hombro; ya es la segunda vez que hacemos este viaje y poder reencontrarnos con grandes amigos es algo muy gratificante”, comentó Jesús Troncoso, uno de los integrantes.

Además agregó: “en estos días que han pasado hemos estado en donde se realiza el festival Jesús María y hemos compartido diferentes encuentros, donde hemos compartido canciones y almuerzos junto a otros artistas como El Chaqueño Palavecino, El ‘Indio’ Lucio Rojas, Alfredo Rojas, el payador Nicolás Membriani, el relator Nahuel Pillejero, Daniel Fazi, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo y Damián Córdoba, entre otros tantos artistas”.

“En estos encuentros que nosotros estuvimos, fue siempre mientras se desarrollaba el festival de Jesús María; son eventos que lleva adelante el medio Cadena 3 de Córdoba”.

“Nos encontramos con todo esto y es algo maravilloso; la idea nuestra era venir a realizar shows callejeros y a la gorra, mostrando nuestras propias canciones que hablan de nuestro pueblo y dejar bien representado a Tunuyán”.

“Ahora ya estamos en Cosquín, la llamada capital del folclore, y la idea que tenemos es hacer presentaciones en las calles y en los alrededores del predio mostrando nuestro cancionero propio”, concluyó Jesús Troncoso.

SENCILLITO Y DE ALPARGATAS RECONOCIDOS POR LA PRENSA CORDOBESA