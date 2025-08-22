Ser “cartonero”: el sacrificado día a día para ganar una moneda que no alcanza ni para lo mínimo

La jornada comienza a las 6 de la mañana y recorre todo el departamento.

Los denominados recuperadores urbanos o vulgarmente conocidos como cartoneros, son personas las cuales tienen carros que son impulsados por ellos mismos y van recolectando cartones, plásticos y materiales que son reciclables para luego venderlos.

Juan es uno de esos tantos que salen a ganarse la vida, haga frío o calor, con su carro todas las mañanas a recorre las calles y los diferentes puntos, juntando cartones para luego dirigirse a los puntos donde puede comercializar ese producto.

“Toda la vida me dediqué a esto, hoy en día ya tengo un recorrido habitual y a los lugares donde voy ya me dejan todo preparado para que yo solo entre y saque los cartones”, comenzó contando el propio Juan a El Cuco Digital.

Además, dijo: “mi jornada arranca bien temprano, a las 6 y recorro todo el departamento, si bien, como te dije antes, yo ya tengo mis lugares, mucha gente se dedica a esto y a veces si no llegas temprano otro se lo lleva, por eso arrancó lo más temprano posible”.

“Si el día es bueno, la jornada termina al mediodía y si no después de las 16 o 17, porque si está cerrado el galpón donde lo compran, tengo que esperar que abran para poder vender y luego irme a mi casa”, aseguró el trabajador.

“Camino todos los días el departamento, no hay cubierta que aguante en los carros, por suerte desde el municipio nos ayudan con los carros y nos dan las cubiertas, de otra forma es imposible comprarlas hoy en día con lo que nos pagan a nosotros por vender los cartones”.

“Durante mi jornada llegó a juntar entre 100 y 150 kilos de cartón, eso lo voy acomodando en mi carro y cuando lo completo voy y lo vendo”, concluyo el propio Juan.

Desde el medio, además de dialogar con Juan, también consultamos recolectores que no quisieron salir públicamente, pero aseguraron que actualmente en Tunuyán, hay dos puntos donde se puede comercializa todo el material que se recolecta.

“En estos lugares en uno pagan $9 el kilo de cartón y en el otro $10 pesos, el precio lo ponen ellos y uno que se dedica a esto no le queda otra que aceptar y vender”, aseguró otro recuperador urbano de la zona.