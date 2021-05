Ser flexibles para cuidar cuerpo y mente: especialista nos enseña cómo tener una buena relación con la comida

Por Libby Rose

Tener hábitos saludables lejos está de someterse a dietas estrictas que generalmente no pueden sostenerse en el tiempo y por eso es importante escuchar nuestras necesidades y poder responderlas, con moderación, por supuesto.

Cada 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas. La fecha fue establecida en 1992 por iniciativa la feminista británica Mary Evans Young, ferviente luchadora contra la industria dietética y los estándares de belleza, con el objetivo de aceptar el cuerpo humano con la diversidad de sus formas, llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados.

Muchas veces es necesario hacer dietas ya sea por padecer sobrepeso, obesidad o algún otro tipo de problema físico que afecta nuestra salud. Sin embargo hay quienes se someten a regímenes altamente estrictos o cayendo en extremismos por la presión de llegar al peso y cuerpo ideal. Todo esto, siempre impulsado por los medios de comunicación, las modas que fomentan conductas peligrosas para algunos y los clásicos comentarios despiadados de parte de otros hacia el cuerpo de los demás que lo único que generan es malestar.

Frente a ello, El Cuco Digital habló con Leandro Guzmán, nutricionista del Valle de Uco, que nos enseña cómo tener una buena y sana relación con la comida y nuestro cuerpo y por qué ser flexibles (en su justa medida, por supuesto), es la clave para cuidarnos no solo de forma nutricional, sino también psicológicamente, un factor fundamental en nuestros hábitos alimenticios.

¿Cuándo es necesario hacer una dieta?

-Toda dieta se inicia cuando existe un problema o afección gástrica, intestinal, hepática, etc. Motivo por el cual tengo que eliminar ciertos alimentos para mejorar síntomas o como preoperatorio. Cualquier situación fuera de esto no sería dieta, sino cambio de hábitos y para ello es mejor un plan alimentario que cambie hábitos.

¿Cuándo una dieta es peligrosa?

-Una dieta es peligrosa cuando se restringen las calorías en exceso (más de 1000 calorías del metabolismo) por periodos prolongados (más de 1 mes) haciendo que se produzcan alteraciones en funciones fisiológica de muchos órganos, disminución de la masa muscular, entre otros.

¿Qué diferencias hay entre una dieta y un estilo de alimentación saludable?

-La diferencia entre estos está en PROHIBICION de alimentos que conlleva la primera, frente a MANEJO DE PORCIONES O CANTIDAD o MOMENTOS DE CONSUMO de alimentos. Aunque existen otras diferencias destacó la importancia de la adherencia al mismo, cuando hay prohibición el tratamiento no tiene mucha duración y la persona se termina cansando y volviendo a los viejos y malos hábitos que traía.

¿Por qué es importante ser flexibles a la hora de comer?

– Creo que la flexibilidad es, como mencione anteriormente, lo que permite que la persona tenga más adherencia al plan alimentario, sintiéndose bien no solo desde lo físico sino también la parte psicológica (y sumamente importante). No solo somos un peso que bajar o subir, somos un conjunto de hábitos, de cultura alimentaria, de patrones alimentario y creo que poder sostener esto mientras mejoramos ciertos aspectos, es fundamental.

A veces tenemos muchas ganas de comer algo que por ahí no disfrutamos todos los días: un helado, una factura, una tota frita cuando llueve ¿hay que evitarlo si nos estamos cuidando o podemos comerlo?

– Se puede disfrutar de una comida “distinta”, un gustito, o como se los conoce, los permitidos, sin caer en excesos. Creo firmemente que cuando existe estás comidas que nos gustan y se flexibiliza con moderación no interfiere en nada con el cambio de hábitos, por el contrario lo refuerza aún más, generando bienestar en la persona.

¿Hacer dietas restrictivas nos hacen generar un sentimiento mayor de culpa si rompemos el plan?

– Sí, por supuesto. Las dietas cuánto más restrictiva son, más sensación de culpa a la hora de “salirse de la dieta” generando frustración y abandono de la misma. O en su defecto llevando a trastornos de la conducta alimentaria.

¿Cuándo una alimentación que se suponía que era saludable, pasa a ser un trastorno compulsivo?

– Ciertos comportamientos como el contar calorías de todo lo que se consume en el día, sentir culpa por comer un poco más (así sea saludable), entrenar en exceso (llegando a ser peligroso) para “compensar” las calorías de más ingeridas, etc. Nos hablan de ciertos tipos de trastornos, aunque este concepto puede ser muy abarcativo, son signos para prestar atención.

¿Qué tan peligroso puede ser descender rápido de peso? ¿Después es más fácil recuperarlo?

– Un descenso rápido genera problemas a corto y largo plazo, desde el cansancio, disminución de la masa muscular, estreñimiento, alteraciones en el ciclo menstrual, y alteraciones hormonales, entre otros. Por todos estos motivos creo que puede ser muy peligroso un descenso rápido.

SÍ, es muy fácil recuperarlo ante cualquier desorden de la alimentación, es decir el famoso efecto rebote, generando un ciclo vicioso, ya que ante la preocupación la persona vuelve a realizar dietas restrictivas.

Aunque la mayoría implemente dietas para bajar de peso, hay otros pocos que quieren subir ¿ahí vale el “me como” todo así engordo o qué hay que tener en cuenta en esos casos?

– Suele ser común el pensamiento que “tengo que subir de peso entonces como de todo”. El problema suele ser que muchas veces la ingesta de ciertos alimentos como galletas, panificados, gaseosas, frituras, por mencionar algunos, no habla de una buena calidad alimentaria, generando problemas de colesterol, triglicéridos, hiperglucemia y sus consecuencias. Por lo tanto el me como todo no es tan válido y estos casos es igual de importante que lo planifique un nutricionista para no solo ingerir calorías de más sino también CALIDAD.

¿Qué le recomendarías a una persona antes de empezar una dieta o de querer iniciar a tener un estilo de vida saludable?

– Creo que la mejor recomendación que puedo dar, es que siempre que se quiera modificar hábitos, conductas, composición corporal se asesoren con profesionales matriculados en la materia, una dieta la van a encontrar en cualquier lado pero eso no asegura que sea saludable ni adecuado. Modifiquemos hábitos que nos sirvan para siempre y no una dieta que va a tener fin.