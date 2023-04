Sergio Berni fue atacado a golpes y piedrazos en una protesta por el colectivero asesinado

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido por los compañeros de Daniel Barrientos, ultimado en un asalto en la zona de Virrey del Pino (La Matanza). Tuvo que ser evacuado con casco de bicicleta.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue atacado a golpes y piedrazos esta mañana en medio de una protesta que un grupo de choferes de micros realizaba en la localidad de Lomas de Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Berni fue agredido a palazos, piedrazos y trompadas por los manifestantes que se concentraban en el cruce de de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado, identificado como Daniel Barrientos, realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

“Es lógico esto, hay un compañero muerto, ¿por qué no vinieron antes?”, expresó uno de los voceros de la manifestación, casi cara a cara con Berni.

Yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof después de recomponerse de los golpes.

Pese a que Berni no quería irse del lugar, a las 12.20 personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró por la fuerza al ministro y lo evacuó del lugar. Hubo incluso un forcejeo durante el cual el funcionario cayó al piso.

EL CRIMEN DEL COLECTIVERO EN LA MATANZA

La noche del 2 de abril de 2023 en la zona oeste del Gran Buenos Aires fue marcada por un crimen que conmovió a la sociedad argentina. Un chofer de la línea 620 de colectivos, identificado como Daniel Barrientos, fue asesinado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Este trágico suceso desencadenó una serie de protestas por parte del gremio de transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde las 7.30 de hoy, la UTA inició un paro de colectivos en la zona oeste del Gran Buenos Aires en protesta por el asesinato de Barrientos. En un comunicado emitido por el secretario general del sindicato, Roberto Fernández, se hizo hincapié en la cantidad de episodios de inseguridad que han afectado a los choferes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La UTA exige que las autoridades garanticen las condiciones mínimas de seguridad para el sector de transporte.

Según las fuentes judiciales, el asesinato de Barrientos tuvo lugar cerca de las 4.30 cuando dos delincuentes intentaron robar en el colectivo que conducía. Uno de los pasajeros, que resultó ser un policía, intentó intervenir y dio la voz de alto. En ese momento, uno de los asaltantes disparó hacia Barrientos, causándole la muerte por un disparo en el pecho.

La UTA expresó sus condolencias a la familia de la víctima y se puso a disposición de las autoridades en lo que respecta a este caso que ha generado un gran impacto en la sociedad. Sin embargo, el gremio advirtió que las medidas de protesta se profundizarán si no se cumplen sus demandas en cuanto a la seguridad en el trabajo de todo el sector. La situación continúa siendo tensa en la zona oeste del Gran Buenos Aires mientras la UTA continúa con sus medidas de protesta en demanda de mayor seguridad.

Fuente: Los Andes