Serpientes en Mendoza: Ambiente recomienda cómo actuar ante encuentros en hogares y espacios naturales

Con la llegada del calor y el aumento de actividades al aire libre, se incrementan los avistamientos de serpientes en distintos puntos de la provincia. La Subsecretaría de Ambiente recuerda que se trata de fauna autóctona protegida, fundamental para el equilibrio del ecosistema, y brinda recomendaciones para evitar riesgos y convivir de manera segura.

Con el inicio de la temporada cálida, las salidas al campo y el movimiento en zonas rurales y de montaña suelen favorecer los encuentros con serpientes. Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque explicaron que estos animales cumplen un rol ecológico clave y que no deben ser perseguidos, manipulados ni eliminados, ya que su presencia contribuye al control natural de roedores y otros pequeños vertebrados.

“Es fauna autóctona protegida por ley, su presencia es natural y necesaria. Eliminarlas significaría un aumento de la población de roedores, con los problemas y enfermedades que esto implica. Las serpientes son parte de nuestro patrimonio natural, convivir con ellas de manera responsable es esencial para mantener el equilibrio ecológico en la provincia”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, quien remarcó la importancia de evitar su caza o captura.

Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, señaló que la mayor parte de los accidentes ocurre por intentos de manipulación o por acercamientos innecesarios. “Si la comunidad conoce cómo actuar y aplica medidas de prevención, los riesgos se reducen prácticamente a cero. La clave es no intervenir y permitir que el animal se retire por sus propios medios”, afirmó.

¿Son peligrosas?

La mayoría de las serpientes presentes en Mendoza no son venenosas ni agresivas. Solo algunas especies tienen importancia médica y los incidentes suelen registrarse al pisarlas accidentalmente o al intentar capturarlas.

Entre las especies de relevancia sanitaria que pueden encontrarse en la provincia se destacan:

• Yarará chica o de cola blanca (Bothrops neuwiedii diporus): Mide entre 60 y 90 cm. Presenta tonos marrones, grisáceos o amarillentos, con manchas en forma de “riñón” u “herradura”. Los juveniles poseen una cola blanca característica. Su cabeza es triangular y bien diferenciada del cuello.

• Yarará ñata (Bothrops ammodytoides): De 50 a 70 cm, se distingue por su hocico levantado o “respingo”. Exhibe tonos grises, pardos o marrones, con manchas dorsales romboidales que facilitan su camuflaje.

• Coral (Micrurus sp.): De colores llamativos —rojo, negro y blanco o amarillo—. Su veneno es potente, pero los accidentes son poco frecuentes y suelen ocurrir solo al manipular ejemplares.

• Cascabel (Crotalus durissus terrificus): Poco frecuente en la provincia, presente principalmente en el este. Reconocible por el sonido característico que emite al agitar la cola.

Cómo prevenir su presencia en viviendas

Para reducir la presencia de serpientes en hogares y terrenos, desde Fauna Silvestre recomiendan mantener los espacios ordenados y libres de refugios para roedores.

“Donde hay roedores, hay serpientes. Si eliminamos los escondites y las fuentes de alimento, evitamos atraerlas”, subrayó Gorrindo, recordando la importancia de cortar el pasto con frecuencia y evitar acopiar chapas, escombros, leña o basura.

Además, se aconseja:

• Mantener cerradas las aberturas de galpones o depósitos y utilizar telas mosquiteras.

• No alimentar aves ni fauna silvestre en patios o jardines, para evitar atraer depredadores naturales como serpientes.

Recomendaciones para salidas al campo o la montaña

Durante actividades al aire libre, especialmente en primavera y verano, se recomienda:

• Usar calzado cerrado y de caña alta.

• Vestir pantalones largos.

• Evitar introducir manos en huecos, troncos o montículos.

• Revisar el suelo antes de sentarse.

• No acercarse ni realizar movimientos bruscos si se detecta una serpiente.

• Llevar animales de compañía siempre con correa.

• Mantener las carpas cerradas y revisar su interior antes de dormir.

El jefe del Cuerpo Veterinario del Departamento de Fauna, Juan Pablo Coniglione, destacó además que la mayoría de los encuentros no representan un riesgo real si se actúa con precaución. “Las serpientes no buscan el contacto con las personas.

La gran mayoría de los ejemplares intenta huir ante la presencia humana. La prevención y la calma son las mejores herramientas para evitar accidentes”, explicó.

Qué hacer ante una mordedura

En caso de mordedura:

Mantener la calma. No realizar torniquetes ni succionar la herida. Retirar anillos, pulseras o ropa ajustada. No aplicar alcohol, vinagre ni remedios caseros. Lavar con agua y jabón, si es posible. Trasladar a la persona al centro de salud más cercano.

Coniglione agregó que la atención médica inmediata es fundamental para evaluar correctamente cada caso. “Los tratamientos actuales son seguros y efectivos, pero es indispensable acudir rápidamente al hospital y no intentar intervenciones caseras que pueden complicar el cuadro”, precisó.

Una fauna valiosa y protegida

Las serpientes cumplen un papel esencial en el ambiente mendocino al regular poblaciones de roedores, aves, anfibios e insectos. Por ello, se encuentran protegidas por la Ley Nacional 22421 y la Ley Provincial 4602/81. Su persecución, caza o eliminación está prohibida.

Ante la presencia de una serpiente dentro de una vivienda o jardín, se recomienda no manipularla y comunicarse con:

• Departamento de Fauna Silvestre: +54 9 261 7 503417 (lunes a viernes de 8 a 14).

• Policía de Seguridad Rural: 911 (las 24 horas).

• Correo: fauna-drnr@mendoza.gov.ar

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza