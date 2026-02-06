Servicio eléctrico: estos son los cortes programados en Tupungato y San Carlos

Son por mantenimiento preventivo.
Para este viernes desde Edemsa informaron que habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en dos departamentos del Valle de Uco.
¡Mirá!
Tupungato
– En calle Palumbo, hacia el este de calle Proyectada 329 de Tupungato.. De 9.00 a 13.00 h.
– En la intersección de Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo y áreas adyacentes; Cordón El Plata. De 15.30 a 18.30 h.
San Carlos
– En Calle N°16, hacia el norte de barrio Quiroga, afecta al barrio Juventud Sancarlina. De 9.25 a 13.25 h.
– En Ruta Nacional N°40, entre calles Bouget y callejón La Cienega. De 9.15 a 13.15 h.