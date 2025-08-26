Setenta escuelas provinciales participan del segundo operativo de fluidez y comprensión lectora

Estas acciones ayudan a saber cómo se van desarrollando los planes y programas propuestos por el gobierno escolar.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica que este lunes comenzó el segundo operativo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora, que se desarrollará en forma muestral en 70 escuelas de los niveles primario y secundario.

La directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Romina Durán, acompañó en el primer día del operativo a la comunidad educativa de la Escuela N°1-172 Domingo Bombal, de Ciudad. “En esta oportunidad se hace foco en estudiantes de tercero y sexto grados de primaria y primer año de secundaria. Vamos a estar toda la semana junto a los estudiantes y los aplicadores externos, que fueron formados y que se acercarán a las instituciones que participan con el fin de recabar información sobre cómo se encuentran los estudiantes en los diferentes aspectos de la lectura y la comprensión”, explicó la funcionaria.

“También vamos a comunicarles a las escuelas la evidencia que hemos obtenido sobre tres indicadores importantes acerca de comprensión lectora y vamos a observar los avances de cada estudiante evaluado”, dijo.

Además, la responsable de Evaluación de la Calidad Educativa destacó que este tipo de acción ayuda a diagnosticar cómo vienen desarrollándose los planes y los programas propuestos por el gobierno escolar, para que las escuelas puedan trabajar hacia el interior y hacer los ajustes necesarios para fortalecer los aprendizajes durante el resto del año. “En lo que queda de este ciclo lectivo se sigue avanzando en los programas de alfabetización y vamos a iniciar una serie de capacitaciones sobre comprensión lectora para niveles primario y secundario. También estamos trabajando para aplicar el primer censo provincial de matemática”, destacó.

Por su parte, Marcela Cobarrubia, directora de la escuela Domingo Bombal, dijo que en esa institución se aplica la evaluación continua, la cual sirve para obtener datos destinados a que los docentes tomen decisiones pedagógicas. “Vemos resultados positivos y progresos, acompañamos a los estudiantes y también les pedimos acompañamiento a las familias”, añadió.

Paola Estorne, vicedirectora de la escuela Domingo Bombal, expresó que esta acción permitirá observar en detalle el proceso de aprendizaje de cada alumno. “Nuestra escuela viene trabajando con este tipo de dispositivo de evaluación y, junto a los docentes, vemos avances en los aprendizajes y podemos detectar las dificultades también”, afirmó.

Martina Picollo, docente aplicadora, indicó: “Es importante que, en primera instancia, los estudiantes conozcan el operativo para que estén tranquilos. Los acercamos a los textos, les explicamos y los escuchamos cómo leen. Tratamos de que esta experiencia sea agradable. Independientemente de los resultados, siempre los felicitamos por su participación”.

