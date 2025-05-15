Facebook X-twitter Youtube Instagram

SHELL LA CONSULTA: el precio más bajo de Valle de Uco, premios, descuentos ¡y hasta un viaje para ver F1!

En mayo, visitá SHELL LA CONSULTA ¡muchos beneficios!
Además, los mejores combustibles, una excelente atención, y un Select con gran variedad de productos y descuentos.

SHELL LA CONSULTA sigue rompiendo el mercado con los precios de combustibles más bajos de Valle de Uco. En un esfuerzo sostenido, la empresa que se posiciona como referente en la región, mantiene el valor más bajo en toda su línea de combustibles, que además, son los de mejor calidad de Argentina.

Por si fuera poco, hay importantes descuentos con diferentes medios de pago, como por ejemplo, al usar la aplicación SHELL BOX, a través de la cual, tenés 10% de descuento en lubricantes todos los días, y 10% de descuento en combustibles los días miércoles.

Pero los beneficios de pagar con SHELL BOX también llegan a los productos del SELECT ¡y acá podés disfrutar de un grato momento tomando un café, comiendo algo delicioso, o hasta comprar algún regalito! Y si pagás con SHELL BOX también tenés descuentos y, como siempre usando esta aplicación, SUMÁS PUNTOS que luego podés canjear!!!!

Y si llegaste hasta acá por el viaje a ver una competencia de FÓRMULA UNO, bueno, esto también es verdad: solo tenés que usar la aplicación SHELL BOX, y ponerte en movimiento: mientras más kilómetros, más chances de ganar! También tenés sorteos de diferentes productos de la escudería Ferrari.

NO TE PIERDAS LA EXPERIENCIA SHELL LA CONSULTA! Siempre el precio más bajo de Valle de Uco, y muchísimos beneficios más!

