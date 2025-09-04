Facebook X-twitter Youtube Instagram

Llegó a SHELL LA CONSULTA la PROMO del Año!!! Podés ganarte un Jeep Renegade, cargando el mejor combustible o comprando en el Select

Se encuentran ubicados en San Martín 315, M5567 La Consulta, Mendoza.

Cargando el mejor combustible o comprando en el Seleçt, participas del sorteo de un Jeep Renegade.

Comprando 20 litros de combustible o con una compra de $10.000 o más en las tiendas Shell Select, ya estás participando. El sorteo está vigente desde el primero de septiembre hasta el final del mes. Se sortea una camioneta por día en todo el país.

Recordá que en SHELL LA CONSULTA tenés los precios más bajos del Valle de Uco y además, podés contar con la mejor atención y el lugar mas cómodo para compartir un cafe.

