Shell La Consulta lanza promoción exclusiva para fanáticos de Ferrari, además el precio más bajo en combustible

En Shell La Consulta encontrás el combustible de mayor calidad, el que mejor cuida tu motor, el que mas rinde y el del precio mas conveniente del Valle de Uco.
Ubicada en pleno centro de La Consulta, ofrece los mejores servicios y esta vez trae una promoción para aquellos fanáticos de los autitos de colección.
Completá la colección de los 4 modelos de autitos y participá del sorteo por una edición única del SF-24. Esta réplica del monoplaza diseñada en escala 1:24, puede ser tuya. Para conseguirla, debes estar entre los verdaderos fanáticos de Ferrari y tener los 4 autitos de la colección disponibles en las estaciones.
¿Cómo consigo mi SF-24 edicion única?
1-Completá la colección
Juntá los 4 autitos coleccionables y cargalos en tu colección virtual.
100 puntos Shell Box + $ 42.900
8.000 puntos Shell Box + $ 22.000
16.000 puntos Shell Box
2 Participá por la Ferrari SF-24 de colección
Escaneá tus 4 autitos y completá la colección virtual para participar del sorteo por la edición especial de la SF-24, diseñada en escala 1:24.