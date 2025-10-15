Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 15, 2025

logo el cuco digital

Shell La Consulta lanza promoción exclusiva para fanáticos de Ferrari, además el precio más bajo en combustible

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

En Shell La Consulta encontrás el combustible de mayor calidad, el que mejor cuida tu motor, el que mas rinde y el del precio mas conveniente del Valle de Uco.

Ubicada en pleno centro de La Consulta, ofrece los mejores servicios y esta vez trae una promoción para aquellos fanáticos de los autitos de colección.

Completá la colección de los 4 modelos de autitos y participá del sorteo por una edición única del SF-24. Esta réplica del monoplaza diseñada en escala 1:24, puede ser tuya. Para conseguirla, debes estar entre los verdaderos fanáticos de Ferrari y tener los 4 autitos de la colección disponibles en las estaciones.

¿Cómo consigo mi SF-24 edicion única?

1-Completá la colección

Juntá los 4 autitos coleccionables y cargalos en tu colección virtual.

100 puntos Shell Box + $ 42.900

8.000 puntos Shell Box + $ 22.000

16.000 puntos Shell Box

2 Participá por la Ferrari SF-24 de colección

Escaneá tus 4 autitos y completá la colección virtual para participar del sorteo por la edición especial de la SF-24, diseñada en escala 1:24.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO