Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 3, 2025

logo el cuco digital

SHELL LA CONSULTA: miércoles de descuento, los mejores combustibles y el precio más conveniente de Valle de Uco

Shell La Consulta
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además, acumulás puntos para llevarte los fantásticos autitos de colección.

Este miércoles pasá por SHELL LA CONSULTA, y tendrás el 10% de descuento cargando con SHELL BOX.

Además, con este medio de pago, acumulás puntos para llevarte los fantásticos autitos de colección, que podés manejar a través de tu celular.

En SHELL LA CONSULTA tenés los combustibles de mejor calidad del país, y al precio más conveniente de Valle de Uco. Además de andar más kilómetros, cuidas el motor de tu vehículo.

SHELL LA CONSULTA SIEMPRE ROMPE EL MERCADO Y TE BRINDA LO MEJOR!!!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO