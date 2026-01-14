“SHELL LA CONSULTA” siempre el mejor precio, una atención excelente y el combustible de mayor calidad

Además tenés muchos beneficios pagando con Shell Box y otros medios de pago.

La estación de servicio Shell La Consulta, situada en San Martín 315, M5567 La Consulta, Mendoza, se convierte en una opción clave para quienes buscan optimizar su presupuesto en combustible. Con precios que benefician a la comunidad, esta estación ofrece la oportunidad de llenar el tanque sin descuidar el ahorro

Además, quienes carguen combustible podrán aprovechar de descuentos al pagar con SHELL BOX, una alternativa ideal para acumular puntos que se traducen en beneficios para futuras compras de combustible, productos Select y otras opciones disponibles en Shell.

Por si esto fuera poco, la estación cuenta con un equipo que trabaja incansablemente para ofrecer la mejor atención y servicio en el menor tiempo posible. SHELL La Consulta se posiciona como una parada clave para quienes buscan calidad, economía y eficiencia en su experiencia de recarga.