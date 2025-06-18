Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 23, 2025

septiembre 23, 2025

SHELL LA CONSULTA sigue rompiendo el mercado!! Hoy miércoles de descuento y el precio más bajo!!!

Shell La Consulta- Valle de Uco
Además, la mejor atención y los combustibles de más calidad.

Este miércoles llená el tanque en SHELL LA CONSULTA, y ahorrá con el PRECIO MÁS BAJO DE VALLE DE UCO. Además, tenés descuentos pagando con SHELL BOX, y sumás puntos para tus próximas compras de combustible o en el Select.

SHELL LA CONSULTA es una joven empresa que se asentó hace unos años en La Consulta, y que viene transformando no solo la lógica empresarial, sino además, convirtiéndose en un actor destacado de la región: siempre a la vanguardia con los precios más convenientes, con una atención diferenciada, y además, con la incorporación de servicios novedosos y útiles.

Así, en SHELL LA CONSULTA encontrás, además de combustibles y lubricantes de la mejor calidad, toda una gama de merchandising oficial de Shell. También podés deleitarte en su Select, donde podés disfrutar de un café con una variadísima oferta de pastelería, facturas y repostería (también hay cosas ricas sin TACC). Igualmente, un almuerzo rápido también es posible en este lugar, con alimentos variados y saludables, y toda la comodidad del wifi, cargadores para tu cel, ambiente agradable y mucho más.

Si querés ahorrar, cuidar tu auto y pasar un buen momento, no dejes de visitar SHELL LA CONSULTA! Una empresa que trabaja por la comunidad y su gente!!!

