¡SHELL LA CONSULTA TE REGALA UNA MOTO 0 KM! ¡NO TE LO PIERDAS!

Junto a YPF Volcán de Fuego y GNC Américo este fin de año podés arrancar a lo grande.

A pocos meses de finalizar el 2025, Shell La Consulta, GNC Americo y YPF Volcán de Fuego lanzaron una oportunidad increíble para todos los conductores del Valle de Uco: quienes carguen combustible en las tres estaciones podrán participar en el sorteo de una moto 0km.

Para sumarte, solo tenés que cargar tu tanque completo en Shell La Consulta, GNC Americo y YPF Volcán de Fuego, completar tus datos en un cupón y ya estarás participando del sorteo que se realizará en diciembre.

Además, si cargás en Shell La Consulta reconocida por tener los precios más bajos del Valle de Uco podés pagar con SHELL BOX. Este medio de pago no solo te brinda comodidad, sino que también te permite acumular puntos para canjear por los fantásticos autitos de colección, que podés manejar desde tu celular.

