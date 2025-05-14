Si vas a Chile: cómo están los pasos fronterizos y cómo seguirá el clima en alta montaña

El paso Pehuenche se encuentra abierto de salida a la República Chile de 9 a 18: 00 horas y entrada a la República Argentina de 9: 00 a 19: 00 horas.

Este miércoles el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para transportes de cargas, ómnibus y particulares. Según informó Osvaldo Valle “se espera hasta el sábado muy buen tiempo, para el sábado tarde noche y domingo en la mañana lluvias, en la noche nevadas. Para el día lunes se espera lluvia y nevadas en zona de Las Cuevas, Libertadores y Portillo”.

🏔️ Sistema Integrado Cristo Redentor : HABILITADO 24H.



🚚 Transporte de cargas, ómnibus y particulares.



▶️ Uspallata: 06°

▶️ Punta de Vaca: 03°

▶️ Puente del Inca: -02°

▶️ Las Cuevas: -03° — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) May 13, 2025

