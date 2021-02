¡Siempre al servicio de Tunuyán! Bomberos Voluntarios iniciarán otro importante ciclo de capacitaciones

Comenzarán este sábado.

Una vez más, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunuyán se prepara para poder seguir capacitándose y así poder dar un mejor servicio ante cualquier siniestro que se presente en el departamento.

Por tal motivo, este sábado comenzarán con un ciclo de capacitaciones internas que prepara a cada voluntario a enfrentarse con valor al fuego.

“Actualmente está todo comandado por el comandante Diego Conde y el director académico que es Adrián Gordillo, ellos son los que coordinan las materias esenciales para ser bomberos. En esta capacitación se va entrenando al bombero que ya está operativo y se va integrando a las camadas nuevas que se incorporan poco a poco para estar a la altura de cualquier siniestro”, comenzó comentando, Pablo Tejeda, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunuyán a este medio.

Por otro lado, Tejeda contó de qué forma se capacitan: “Nosotros tenemos un sistema de capacitación que es como un terciario. Hay una libreta donde se le presenta al cuerpo activo una planificación anual de las materias, como por ejemplo: incendio estructural, incendio forestal, industrial, rescate en estructuras colapsadas, rescates acuáticos, tenemos también lo que son sustancias peligrosas, socorrismo; todas estas materias forman una base de conocimiento que debe aprender el bombero voluntario”

“En estas iniciativa, nos acompaña la comisión directiva porque se invierte de nuestros fondos, y bueno nos encontramos con un trabajo interno que ha sido tomado como modelo por otros cuarteles; en estos 11 años hemos aprendido que no hay nada más importante que la capacitación; en estos tiempos donde hay pocas intervenciones es ideal aprovechar el tiempo para adquirir conocimiento”.

Para cerrar, Pablo Tejeda cerró: “Nos encanta poder compartir esto con la comunidad, es muy importante que sepan lo qué hacemos. Nosotros no tan solo vamos con el espíritu del voluntariado, no es solo la vocación, sino que destinamos tiempo para capacitarnos. Con la voluntad no basta, hay que cargarle capacitación para no correr riesgo; así mitigamos errores. Además, vamos a abrir inscripciones para quienes quieran sumarse a nuestro cuerpo”

Para mayor información comunicarse al siguiente número telefónico: 02622 42-2805