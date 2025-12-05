Sífilis: “se ha dejado de usar el preservativo y por eso tenemos las consecuencias”

Los profesionales aseguran que son las mujeres las que deciden no usar debido a que se cuidan con otros métodos.

A nivel provincial se informó que, en los últimos meses, hubo un incremento de aproximadamente el 40 % en los casos detectados de sífilis, una enfermedad infecciosa y crónica. En el Valle de Uco, la situación también es alarmante y preocupante, y, pese a las campañas de concientización que se realizan, los casos van en aumento.

Mónica Maza es una profesional de la salud destacada por realizar diferentes campañas de prevención. Dialogó con El Cuco Digital y comentó lo siguiente sobre esta enfermedad, que en el último tiempo se ha incrementado.

“La sífilis se ha incrementado en toda la provincia. Acá, en nuestra zona, hemos detectado casos y, en la mayoría de ellos, es por la falta de cuidados a la hora de mantener relaciones sexuales. El método más seguro para prevenir la enfermedad es el preservativo, y la gente ha dejado de usarlo“, explicó la profesional.

“Desde los hospitales y centros de salud permanentemente estamos realizando campañas y actividades de prevención, pero la realidad es que son las propias personas las que no toman conciencia y no se cuidan de estas posibles enfermedades“.

“Antes se usaba mucho el preservativo, pero ahora, con las nuevas políticas de salud, hay mucho acceso a diferentes métodos para prevenir embarazos, entonces es la mujer la que se empezó a cuidar de otra manera y dejó de usar el preservativo“, señaló Maza.

“Esta enfermedad no se detecta en el momento; pueden pasar unas semanas o meses hasta que se manifiesten los síntomas y, en esos casos, se debe tratar a la pareja, porque si uno tiene la enfermedad, al momento del acto sexual contagió al otro.”

“La enfermedad es tratable, hay tratamiento, pero siempre y cuando sea detectada a tiempo; en Valle de Uco, la realidad es que hay casos y no escapa a la realidad que se vive a nivel provincial”.

“La sociedad, sobre todo los más jóvenes, debe entender que el método más seguro es la utilización del preservativo, y eso lo podés conseguir de forma gratuita en hospitales y centros de salud; es más eficaz para prevenir esta y todas las otras enfermedades que se pueden contagiar por mantener relaciones sexuales sin protección”, concluyó la licenciada Mónica Maza.