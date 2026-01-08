Facebook X-twitter Youtube Instagram

Sigue vigente la alerta amarilla por lluvias en Valle de Uco y otras zonas de la provincia

Foto de tormenta de Mary Gonzalez
Así lo informó el organismo de Defensa Civil.

Tal como se había informado ayer miércoles en horas de la madrugada, se preveía un cielo nublado con presencia de lluvias. Para este jueves, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla indicando que continuará la condición de lluvia durante el resto de la jornada en cordillera y precordillera de toda la provincia, Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe. Además, no se descarta la caída de granizo.

Cabe destacar que también se informó, mediante una alerta naranja, que las condiciones de tormentas permanecerán en General Alvear, zona baja de San Rafael, zona Este y este de Las Heras.

