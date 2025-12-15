Siguen las protestas en varios puntos de la provincia contra el proyecto San Jorge y en defensa del agua

Después de que la Legislatura provincial aprobara la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge y este fuera promulgado por el Ejecutivo, las protestas se siguen sucediendo en todo el territorio provincial.

Durante los últimos tres días, San Rafael, Alvear, Tunuyán, Vista Flores, San Carlos, Uspallata, Las Heras, han sido alguno de los puntos donde los vecinos han protestado contra la mega minería.

En el caso de San Rafael, vecinos de Real del Padre y zonas cercanas realizaron este sábado una jornada de protesta en “defensa del agua”, con un tractorazo y cortes informativos sobre la Ruta Nacional 143, en el paraje La Olla, casi en el límite con General Alvear. El lugar volvió a ser escenario de un reclamo histórico del sur mendocino, ligado a la vigencia de la Ley 7722.

Uno de los gestos más visibles fue la entrega de damascos a los automovilistas, como símbolo de la relación directa entre el agua y la producción agrícola. Con carteles, tractores y banderas, los manifestantes expresaron su rechazo a proyectos mineros considerados contaminantes y advirtieron sobre el impacto que tendría cualquier avance sobre un oasis productivo que atraviesa más de una década de emergencia hídrica.

Los organizadores remarcaron que la protesta se suma a otras acciones que se replican en distintos puntos de Mendoza y que, aseguran, buscan frenar decisiones que no cuentan con licencia social.

De igual forma, sobre la ruta 143, vecinos de General Alvear, también se manifestaron contra la instalación de proyectos mineros a gran escala en la provincia de Mendoza.

El Valle de Uco sigue en pie de lucha

Como ha sucedido durante las últimas semanas las protestas han tenido un punto neurálgico en el Valle de Uco. El distrito de Pareditas, en el departamento de San Carlos, fue uno de los lugares donde se volvieron a realizar protestas este domingo. Allí vecinos autoconvocados desde el costado de la ruta se manifestaron nuevamente contra San Jorge.

En el caso de Tunuyán fueron dos los puntos de protesta, uno se dio por las calles de Vista Flores, donde un grupo de vecinos decidió expresarse públicamente contra la minería. El otro punto es el acampe permanente que lleva la Asamblea por el Agua, sobre el puente del rio Tunuyán, al costado de la Ruta 40.

Otros lugares de la provincia

En tanto en puntos como la ciudad de Mendoza, se produjeron algunas manifestaciones en la zona de la Plaza Independencia, donde grupos de ciudadanos se manifestaron pacíficamente.

De igual forma sucedió en Las Heras, donde grupos de vecinos comienzan a reunirse y organizarse en distintas plazas barriales.

Por otra parte se viene organizando el “Mendoaguazo” la idea es muy simple y se trata de poner en las puertas de las casas, negocios o vehículos, un cartel o una gota de agua, expresando el rechazo. Ademas se pide compartir en redes sociales con el #mendoaguazo y #elaguademendozanosenegocia.